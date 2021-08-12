【再創新高】公屋輪候時間維持平均5.8年　逾25萬家庭等上樓

▲ 公屋輪候時間續創新高。（資料圖片）

房屋署今日（12日）更新公屋輪候數據，截至今年6月底，一般申請的平均輪候時間維持5.8年，仍遠離政府3年上樓目標，續創逾廿年新高。另外，長者一人申請者等上樓平均3.7年，數據較對上一季多0.1年。

截至今年6月底，約有15.36萬宗一般公屋申請，以及約10.1萬宗非長者一人申請，合共25.46萬人輪候中，整體輪候個案較對上一季增加約800宗。

房署解釋，今年第二季獲編配入住公屋的一般申請約3,400宗，當中獲編配的長者一人申請約500宗。長者一人申請者的平均輪候時間較上一季上升，是由於當中有部分獲得編配的申請者輪候已久，他們的輪候時間因而反映在最新的平均輪候時間中。

據了解，鑽石山啟鑽苑的兩座出租公屋，將於今年第三季開始編配。

按房署資料，「公屋輪候時間」以住戶申請公屋的登記日期開始計算， 直至首次配屋為止。該輪候時間是計算過去12個月，獲安置入住公屋的一般申請者，其輪候時間平均數，並不等同輪候冊申請者須等待配屋的時間。

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責任編輯：吳卓峰