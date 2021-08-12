  • 32°C
香港時間 : 2021812日 (週四) 13:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【再創新高】公屋輪候時間維持平均5.8年　逾25萬家庭等上樓

社會 12:50 2021/08/12

分享：

熱門 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

公屋輪候時間續創新高。（資料圖片）

房屋署今日（12日）更新公屋輪候數據，截至今年6月底，一般申請的平均輪候時間維持5.8年，仍遠離政府3年上樓目標，續創逾廿年新高。另外，長者一人申請者等上樓平均3.7年，數據較對上一季多0.1年。

截至今年6月底，約有15.36萬宗一般公屋申請，以及約10.1萬宗非長者一人申請，合共25.46萬人輪候中，整體輪候個案較對上一季增加約800宗。

房署解釋，今年第二季獲編配入住公屋的一般申請約3,400宗，當中獲編配的長者一人申請約500宗。長者一人申請者的平均輪候時間較上一季上升，是由於當中有部分獲得編配的申請者輪候已久，他們的輪候時間因而反映在最新的平均輪候時間中。

據了解，鑽石山啟鑽苑的兩座出租公屋，將於今年第三季開始編配。

按房署資料，「公屋輪候時間」以住戶申請公屋的登記日期開始計算， 直至首次配屋為止。該輪候時間是計算過去12個月，獲安置入住公屋的一般申請者，其輪候時間平均數，並不等同輪候冊申請者須等待配屋的時間。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

相關文章

【頒令破產】欠遺產案逾2800萬訟費高院頒令破產　陳振聰：世界任何地方都無錢
今日 12:11
【頒令破產】欠遺產案逾2800萬訟費高院頒令破產　陳振聰：世界任何地方都無錢
【造夢者】被賜名「洋蔥哥哥」放下大人姿態　「爛gag」換癌童笑容
今日 11:59
【造夢者】被賜名「洋蔥哥哥」放下大人姿態　「爛gag」換癌童笑容
【造夢者】醫務社工寫簿仔向逝世病童道別　許諾不讓遺事再發生
今日 11:54
【造夢者】醫務社工寫簿仔向逝世病童道別　許諾不讓遺事再發生

你可能感興趣

【頒令破產】欠遺產案逾2800萬訟費高院頒令破產　陳振聰：世界任何地方都無錢
今日 12:11
【頒令破產】欠遺產案逾2800萬訟費高院頒令破產　陳振聰：世界任何地方都無錢
【造夢者】被賜名「洋蔥哥哥」放下大人姿態　「爛gag」換癌童笑容
今日 11:59
【造夢者】被賜名「洋蔥哥哥」放下大人姿態　「爛gag」換癌童笑容
【造夢者】醫務社工寫簿仔向逝世病童道別　許諾不讓遺事再發生
今日 11:54
【造夢者】醫務社工寫簿仔向逝世病童道別　許諾不讓遺事再發生
經濟 房屋署 公屋

最高瀏覽

【倫常慘案】24歲少年車禍後半癱久病厭世　求父協助一刀刺心了結生命
11:29 2021/08/11
【倫常慘案】24歲少年車禍後半癱久病厭世　求父協助一刀刺心了結生命
【台灣疫情】台灣作家「九把刀」外母打新冠疫苗後死亡　忍痛悼念「謝謝妳的愛」
14:58 2021/08/11
【台灣疫情】台灣作家「九把刀」外母打新冠疫苗後死亡　忍痛悼念「謝謝妳的愛」
【卵巢癌】25歲網紅卵巢長9cm惡性腫瘤　拍片公開憔悴素顏：一定不要捱夜【附六大病徵】
16:13 2021/08/09
【卵巢癌】25歲網紅卵巢長9cm惡性腫瘤　拍片公開憔悴素顏：一定不要捱夜【附六大病徵】