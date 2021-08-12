【香港小姐2021】曹敏莉憂組員被淘汱爆喊　盧淑儀最低分面臨離營

▲ 盧淑儀最有可能成為第二位離營佳麗，她自己亦對此表示擔心。

今屆港姐破天荒以真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》進行，28位入圍佳麗在8位師姐包括：慧妍雅集4位代表曹敏莉、向海嵐、劉倩婷、張嘉兒，以及張秀文、朱晨麗、馮盈盈、何依婷帶領下分成4組，參與為期11天的「Stay Battle」！

昨晚播出的第三集超熱血，上集佳麗趙美倫冇得留低，今集面臨第二輪Stay or not Stay挑戰！節目組特別安排眾佳麗朝早六點去到沙田城門河扒龍舟，而比賽最後抵達終點組別，該組最低分組員將會冇得Stay。

是次挑戰少了一人的紅組危機最大，有佳麗更擔心落淚。眼見師妹再次面臨危機，師姐曹敏莉（Mandy）大表心痛，對陽光敏感的她主動要求與師妹並肩作戰：「我們少了一個女仔，大家否是有點擔心？ 我見今日不是好曬，我幫你們一齊（比賽），便不會少一個了！」Mandy的自我犧牲精神令組員大為感動，姜嘉琳更即場落淚。

▲ Mandy擔心再有組員冇得Stay，大表心痛。

紅組另一師姐何依婷，也為師妹們拼盡全力：「我不是好識做運動，但如果我不落場，她們一定會沒士氣沒信心。其實第二下我已沒力，但如果我不用盡人生所有氣力，令她們輸了我會後悔一世。」

綠組同樣有隱憂，被師姐向海嵐視為是次秘密武器的陳懿德（Rachel），當日因生理期不適及減肥以致體力不支，令全組大感擔心；但憑藉意志力，Rachel一坐上龍舟即恢復活力，更反過來安慰組員大家是Teamwork，一個都不能少！獲師姐向海嵐大讚好有毅力。

▲ 佳麗們落到場都使盡全力。

橙組及粉紅組則佔盡優勢，橙組的莫韻諰與王嘉慧均是運動健將，師姐張嘉兒因而有獨特的佈陣計劃，將二人放中間發力最多位置。

粉紅組的朱綽盈與劉珍寶則有相關扒龍舟經驗，手瓜起𦟌的珍寶經驗更長達六年！不過粉紅組師姐未因而鬆懈，貼心的劉倩婷除用手機拍下情況，更在師妹出賽時在岸邊與向海嵐齊齊高聲為自己組別打氣，團結精神可見一斑。

▲ 陳聖瑜因擔心而落淚。

最終粉紅組以首名姿態衝過終點，之後順序是綠組、紅組及橙組。由於紅組與橙組抵達終點時間接近，現場工作人員需翻看Playback才能確定最後一名。

▲ 橙組因為是最後一名，組員們知道有人將冇得Stay大表傷心。

等候成績期間，上一回合已經歷告別組員之痛的紅組十分激動，Mandy哭著安慰師妹：「就算結果如何，我們已經盡了努力。」最後紅組順利過關，但卻輪到橙組要告別組員，而危機最大的是第一輪獲得最低分數的盧淑儀。到底盧淑儀是否真的成為第二位離營佳麗？

同場加映：Jer訪問