【皮膚癌】「狼人」曉治積曼疑皮膚癌復發　5個徵狀皮膚現斑點或罹癌徵兆

▲ 52歲荷里活影星曉治積曼透露剛完成活體組織切片檢查，健康狀況令人憂慮。

52歲荷里活影星曉治積曼（Hugh Jackman）日前上載一段影片，鼻頭隱見傷口，並透露自己剛完成活體組織切片檢查，健康狀況令人憂慮。曉治積曼由2013年首次確診皮膚癌後，已6度復發。皮膚癌的早期徵狀是包括身體突然出現深淺不一的癦痣，因此倘若發現身體有異，就切勿掉以輕心。

▲ Hugh Jackman飾演的狼人深入民心。

曉治積曼目前正為百老匯音樂劇《The Music Man》做準備綵排，而他近日上載一段影片，片中見到曉治積曼鼻上貼有膠布，他首先多謝支持者，再透露自己剛完成活體組織切片檢查：

首先多謝各位大力支持，為我做活體組織檢查而打氣。我承諾會持續分享最新狀況，目前（病況）仍未能確定，或許是由於未有抽取足夠的組織來化驗，原因是我即將投入拍攝，所以不想抽取得太深。

他又表示，最負面的情形是基底細胞癌復發，但他強調這並非不治之症，亦同時呼籲支持者要定期做皮膚檢查，以及記得塗防曬霜。

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曉治積曼由2013年11月宣布患上皮膚癌，做手術切除病變部份，自此每3個月會進行檢查。而他在決定接拍歌舞電影《大娛樂家》時，更一度因癌症復發而需進行移除手術，鼻子縫了80針，更被醫生勸告不適合唱歌，慶幸電影開拍時已痊癒。他不時會向支持者更新病況，並曾公開呼籲：

我患了基底細胞癌，請不要像我一樣那麼愚蠢，多檢查自己，記得搽防曬！

根據「香港癌症基金會」資料，皮膚癌是皮膚細胞的惡性增生，其中一種早期徵狀是在皮膚出現墨痣，它們大部分對身體均為無害，可是當這些癦痣有所變化，便要當心是皮膚癌來襲。

定期自我檢查有助防範皮膚癌，假若某些癦、痣或斑點突然出現，形狀、大小或顏色出現不尋常的變化，而且持續數星期仍未回復正常，宜請醫生作進一步檢查。

點撃睇3類皮膚癌發病率、症狀及嚴重性：

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皮膚科專科醫生史泰祖曾受訪表示，皮膚癌有3種，包括基底細胞癌（Basal Cell Carcinoma， BCC ）、鱗狀細胞癌（Squamous Cell Carcinoma，SCC）及黑色素瘤 （Melanoma ），當中又以基底細胞癌最為常見。

患者以白皮膚者居多，因他們的皮膚本身沒有天然的黑色素保護，易受紫外光破壞；由於紫外線的破壞性會積聚，30歲或以上及長時間在烈日下工作的人士亦屬高危一族。

史泰祖指出，基底細胞癌發病初期，可能以一顆痣的形式出現，常見於臉、胸前﹑背部﹑頸等外露皮膚：

一般深色點﹑有少許潰爛﹑不會「埋口」；亦有可能會泛紅，表面不平伏，甚至有些微絲血管出現。

點擊睇皮膚斑點5項特徵：

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史泰祖表示，基底細胞癌也是最易治療的一種，且不會擴散，故致命率低，以手術﹑冷凍﹑激光或電療便可切除腫瘤 。惟有一定復發機會，以西方人為例，在完成切除手術後，5年內有一半機會復發。

他建議，市民日常出外時可塗30度的防曬產品，如陽光過猛，才塗40度或以上；亦可帶備帽子﹑雨傘等用品遮擋陽光。

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責任編輯︰羅嘉欣