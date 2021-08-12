【詐騙判刑】涉騙買家支付佣金7.4萬　美聯前僱員判服務令

▲ 被告吳文濠早前承認1項以欺騙手段取得財產罪，另1項使用虛假文書罪則獲控方不提證供起訴。（資料圖片）

美聯物業前見習營業員涉向買家訛稱，購買一手物業後須付佣金予美聯，詐騙逾7.4萬元，而實際上，美聯應得的佣金會由發展商支付。涉案見習營業員承認1項以欺騙手段取得財產罪，被判240小時社會服務令。裁判官判刑時指，案情嚴重，被告欺騙對他有信任人士，即由親友介紹的朋友，但考慮到被告初犯及已全數賠償，接納判處社會服務令報告建議的時數。

被告吳文濠（28歲），早前承認1項以欺騙手段取得財產罪，另1項使用虛假文書罪則獲控方不提證供起訴。

辯方今求情指，被告的社會服務令報告正面，並建議160小時至240小時社會服務令；被告獲父母支持，其父母承諾會加以管束被告。被告的求情信另指，還押過程令他明白失去自由的痛苦，希望法庭給予機會改過自身。

主任裁判官徐綺薇判刑時指，案情嚴重，被告欺騙對他有信任人士，即由親友介紹的朋友，但被告押後案件數次，為了籌款還予受害人，被告最終全數賠償逾7.4萬元。被告理應要即時入獄，考慮到被告已還押2周，而且初犯及已全數賠償，接納報告建議判240小時社會服務令。裁判官最後寄語被告，希望他已汲取教訓，不要再以任何手段欺騙他人。

案情指，於2016年11月至2017年9月期間，被告為美聯物業屯門一間分行的見習營業員，但他並非持牌地產代理。被告約於2017年9月把一名經由其親戚介紹的顧客轉介予美聯物業兩名持牌地產代理。

約1個月後，該名顧客以約750萬港元購入將軍澳某一手住宅物業單位。由於交易涉及一手住宅物業，美聯物業應得的佣金會由發展商支付，有關顧客不必支付任何佣金。

被告被指於2017年10月12日涉虛假地表示，美聯物業就涉案物業可獲佣金逾7.4萬元，不誠實地從顧客取得逾7.4萬港元，意圖永久地剝奪該顧客該筆財產。

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記者：林欣樂