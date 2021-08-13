【老行尊再創業】加港兩地經營矯型內衣逾40年　68歲胸圍專家：長戴運動胸圍令胸型走樣

▲ 馬太不是擁有超能力，只因她可說是紮根香港的第一代矯型內衣專家，早在七十年代後期便於香港從事內衣業務，後來移民到加拿大也做得有聲有色。

當一眾愛美的女士都著緊自己的衣服裝否稱身，卻往往忽略了最貼身的內衣。它所牽涉的不僅是舒適與否，選錯的話更會影響體型甚至健康。還有兩年便70歲的馬太，腰板比年青人還要挺得直，正因為她明白胸圍對女性的重要。從事內衣業逾40年，早就退休享福的她，今年初決定再度出山，希望繼續拯救女生們體態。

走到街上，我一眼就看出女士們穿了不合適的內衣帶來體型以至健康的各種煩惱，真心希望可以幫助她們。

馬太不是擁有超能力，只因她可說是紮根香港的第一代矯型內衣專家，早在七十年代後期便於香港從事內衣業務。由第一間位於土瓜灣的40呎小店開始經營，很快便開了第二間、第三間分店，高峰期一共有10多間店。當時本港的矯型內衣專門店不多，而且價錢昂貴，馬太則親自飛到台灣引入當地的品牌，價錢平一大截，品質也有保證，她利用胸圍加小背心及腰封，再加上自己對人體脊椎的知識來達致理想的矯型效果，而「馬太」的名字亦火速傳開了，不少女生都慕名上門幫襯，她的店舖更成了當時的人龍店。

▲ 除了接待客人，訂貨、執貨，甚至為客人修改內衣及寄貨等工作，馬太都會親力親為。（林宇翔攝）

對筋骨穴位略有研究

馬太對人體筋骨經絡略有研究，筆者見店內放有不少相關的書籍，馬太解釋，這始於兒子幾歲大的時候︰

兒子小時候總是長不高，令我很擔心，於是我帶他四出找尋不同的專家治理，最後找到了一位女推拿師，我每次陪伴兒子做治療的時候都會向她請教有關筋骨及穴位的問題，後來我們更做了朋友，那時我就知道脊椎保養得好，經絡疏通，健康就會好。我經常被別人問我的養生之道，其實我沒有，我沒吃補品沒做運動，但卻很著緊自己的腰骨健康。

計劃上市卻遇挫折

1989年馬太舉家移民加拿大，她在當地另起爐灶，結果生意同樣做得有聲有色，幾年間便於加拿大及北美地區開設多間分店，並成功取得日本一矯型內衣品牌的代理權，她更飛到品牌的日本總部接受一星期的培訓，日本人在矯型內衣方面的專業令她大開眼界。在加拿大定居的10多年間，馬太一家生活得其實相當不錯，只是她始終仍惦掛香港，覺得香港才是自己真正的家，最終在2003年回流。

回到自己熟識的地方，馬太很快便計劃重操故業做回老本行︰

2003年回港時，發現很多香港女士花了很多金錢購買矯型內衣，但卻換來皮肉之苦，更可悲的是得不到改善體態的效果。

於是馬太創立自家內衣品牌，更於香港自設廠房，自己親自設計再交由廠生產，好處是能夠依據香港女士體型特質去為她們度身訂定胸圍內衣。這一次馬太更將生意擴充，除了在短短一年內開了8間分店，更打入國內市場，在全國多個城市都有專門店，再在內地設廠，增加生產，然後她就計劃將品牌上市，打造自己的內衣王國。可惜2008年遇上金融海嘯，加上跟生意拍擋出現了金錢糾紛，面對重重債務，最終惟有忍痛退出，索性退休享福。

我當然傷心，心痛自己的一番心血付諸流水，亦不捨一班合作多年的員工，但我認為生活還是要繼續，而且我深信如果有機會讓我捲土重來，我一樣可以做得好好。

▲ 從事女士內衣事業40多年，直至今天，累計馬太協助過的女性顧客已經逾一萬位。（受訪者提供）

兒子協助重拾夢想

夢想一直掛在口邊，但卻得不到家人支持，兒子怕媽媽工作辛苦，馬太卻認為自己身體仍健康有氣力，終於馬太的堅持打動了兒子。在馬太今年2月生日的時候，兒子說要送她一份大禮，就是批准她再開業，不過有一個條件，就是要她先通過考核。兒子為媽媽找來50位女性客人，要她在4天內為所有人提供服務，最後會由客人評分，成績理想的話馬太就可以開業了。問馬太對於這份禮物有何感受？她說︰

我真的很高興，其實我等了這個機會很久，哈哈哈哈！

兒子更為新店設計了新的口號「A Good Bra/Fit By Mrs. Ma」。

新店在今年3月正式開業，馬太亦和40年前一樣，每個客人都親自處理，視為香港女士們改善體態為一份使命。馬太多年來鑽研內衣和亞洲女性體態的關係，她對體型線條管理有一個很到位的比喻。

現今很多家長都會在孩子換牙後就帶他們見牙醫，因為如牙齒不整齊的話就盡快做牙箍矯正；女士的胸部亦一樣，發育時期選擇合適的胸圍及內衣，身型體態便可正常發育。

▲ 由十多間連鎖店的東主，變成一位退休人士，再重拾工作成為小店店主，馬太自言曾有傷心的時候，但現在能夠做回老本行每日跟新、舊客人見面，都令她很開心。（林宇翔攝）

馬太更發現，近年女士們流行選擇運動胸圍及無鋼圈胸圍，做運動以外亦長期佩戴，結果導致缺乏胸型線條，後果不堪設想。

佩戴合適的胸圍，既可以改善胸型外觀，更重要是令整體體態改善，令腰板更挺直，恢復背部線條，整體看上人更有自信。

腰痠肩頸痛是大都會女性常見的痛症，馬太就有一個OL客人，說肩頸痛得連孭背囊及挽手提電腦都不行，曾看醫生卻找不到痛症原因，於是馬太為她選了一套合適的內衣，幾天後收到她的留言，說肩頸痛大大減少，更可以輕鬆用背囊帶手提電腦外出工作。

兼任輔導員角色

馬太更見證兩代客人的成長，當中有媽媽帶女兒來，為她購買人生的第一套胸圍內衣；原來亦有女兒帶媽媽來，為媽媽選購胸圍。

成熟身型的女士會因荷爾蒙變化令胸部下垂，若不選擇合適的胸圍承托，有機會加重脊骨及身體其他肌肉的負荷變得容易疲憊，外表更顯得老態龍鍾。早前母親節時，就有一位女兒帶媽媽來光顧，媽媽在試身室鏡前照了又照十分滿意，臨走時更自費多買一套給自己呢。

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直至今天，累計馬太協助過的女性顧客已經逾一萬位，令她難忘的客人有不少，其中一個是位患有自閉症的女孩子，她從不跟陌生人交談，與媽媽關係亦不好，但因為她有嚴重寒背問題，於是媽媽帶她見馬太。起初女孩子對馬太不揪不睬，馬太耐心地跟女孩子打好關係，經過一段時間終得到了對方信任，女孩子更不時主動跟馬太傾訴心事，馬太自此當上了兩母女的調解員，更改善了母女的關係︰

我不只是賣胸圍，有時還要兼任輔導員角色，但我覺得很有意義，而那位女孩的寒背問題亦改善了，我覺得很開心。

問馬太何時才肯退休，她表示只要身體許可，會一直做下去︰

我很喜歡工作，經常心裡惦記著昔日的客人和工作帶來的滿足感，有些客人生了孩子後會抱著孩子回來幫襯。我最喜歡聽到客人在試身室興奮地笑著對我說很合身，還有她們傳來一個個說『感謝』的訊息，通常是店舖答謝客人，但我的客人買了內衣回去後，覺得效果滿意，都會跟我說多謝，這都令我想繼續工作的原因。

記者︰梁靜詩