宋慧喬離婚兩年首演韓劇 　《現正分手中》跟張基龍再譜姊弟戀

▲ 宋慧喬再主演新劇。

宋慧喬及跟宋仲基離婚兩年，再度演出韓劇，跟張基龍主演的《現正分手中》，最大賣點是離婚後首次接劇的宋慧喬，又要跟相差10歲的張基龍談情，再次挑戰「姊弟戀」！



《現正分手中》劇情以時尚界為中心，關於愛情裡甜酸苦辣的離別故事。宋慧喬在劇中飾演聰明美麗又有品位的時尚公司設計組組長河英，是名符其實的「職場女強人」；張基龍則飾演一位深受業界歡迎的freelance攝影師。

▲ 宋慧喬再主演新劇。





宋慧喬似乎特別易跟「姊弟戀」扯上關係！現實中跟年紀較細的宋仲基婚姻破裂，離婚兩年後接演的首部電視劇又是大玩「姊弟戀」，無獨有偶，喬妹對上一部與朴寶劍合作的《男朋友》也離不開這個話題。

據知，當宋慧喬首次接到劇組邀請時已決定辭演，後來製作公司多番邀約她重新討論劇本，喬妹才回心轉意決定出演。

▲ 劇集再玩姐弟戀。

除了男女主角之外，《現正分手中》還有憑《雖然是精神病但沒關係》人氣急升的金柱憲及曾出演《玉子》的崔嬉序助陣。金柱憲早前曾參演《男朋友》，今次再與喬妹合作勢必擦出火花。值得一提的是《現正分手中》會是張基龍8月底入伍服兵役前的最後作品。

劇集預計會於11月播出，香港「黃Viu煲劇平台」亦會安排上架。

同場加映：柳應廷訪問