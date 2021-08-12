  • 31°C
香港時間 : 2021812日 (週四) 14:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

宋慧喬離婚兩年首演韓劇 　《現正分手中》跟張基龍再譜姊弟戀

娛樂 14:17 2021/08/12

分享：

熱門 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

宋慧喬再主演新劇。

宋慧喬及跟宋仲基離婚兩年，再度演出韓劇，跟張基龍主演的《現正分手中》，最大賣點是離婚後首次接劇的宋慧喬，又要跟相差10歲的張基龍談情，再次挑戰「姊弟戀」！
 
《現正分手中》劇情以時尚界為中心，關於愛情裡甜酸苦辣的離別故事。宋慧喬在劇中飾演聰明美麗又有品位的時尚公司設計組組長河英，是名符其實的「職場女強人」；張基龍則飾演一位深受業界歡迎的freelance攝影師。

宋慧喬再主演新劇。


 
宋慧喬似乎特別易跟「姊弟戀」扯上關係！現實中跟年紀較細的宋仲基婚姻破裂，離婚兩年後接演的首部電視劇又是大玩「姊弟戀」，無獨有偶，喬妹對上一部與朴寶劍合作的《男朋友》也離不開這個話題。

據知，當宋慧喬首次接到劇組邀請時已決定辭演，後來製作公司多番邀約她重新討論劇本，喬妹才回心轉意決定出演。

劇集再玩姐弟戀。

除了男女主角之外，《現正分手中》還有憑《雖然是精神病但沒關係》人氣急升的金柱憲及曾出演《玉子》的崔嬉序助陣。金柱憲早前曾參演《男朋友》，今次再與喬妹合作勢必擦出火花。值得一提的是《現正分手中》會是張基龍8月底入伍服兵役前的最後作品。

劇集預計會於11月播出，香港「黃Viu煲劇平台」亦會安排上架。

同場加映：柳應廷訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【舊情復熾】傳宋慧喬玄彬分手9年復合　疑同居生活深夜拍拖放狗
13:08 2020/07/31
【舊情復熾】傳宋慧喬玄彬分手9年復合　疑同居生活深夜拍拖放狗
【愛的迫降】玄彬孫藝珍展開姐弟戀　韓媒詳盡分析揭地下情端倪
11:01 2020/04/16
【愛的迫降】玄彬孫藝珍展開姐弟戀　韓媒詳盡分析揭地下情端倪
【Netflix電影】宋仲基離婚後主演首套電影　《陽光先生》金泰梨合作科幻片《勝利號》
17:30 2020/11/20
【Netflix電影】宋仲基離婚後主演首套電影　《陽光先生》金泰梨合作科幻片《勝利號》

你可能感興趣

【舊情復熾】傳宋慧喬玄彬分手9年復合　疑同居生活深夜拍拖放狗
13:08 2020/07/31
【舊情復熾】傳宋慧喬玄彬分手9年復合　疑同居生活深夜拍拖放狗
【愛的迫降】玄彬孫藝珍展開姐弟戀　韓媒詳盡分析揭地下情端倪
11:01 2020/04/16
【愛的迫降】玄彬孫藝珍展開姐弟戀　韓媒詳盡分析揭地下情端倪
【Netflix電影】宋仲基離婚後主演首套電影　《陽光先生》金泰梨合作科幻片《勝利號》
17:30 2020/11/20
【Netflix電影】宋仲基離婚後主演首套電影　《陽光先生》金泰梨合作科幻片《勝利號》
宋慧喬 宋仲基 雖然是精神病但沒關係 電視劇 南韓

最高瀏覽

【倫常慘案】24歲少年車禍後半癱久病厭世　求父協助一刀刺心了結生命
11:29 2021/08/11
【倫常慘案】24歲少年車禍後半癱久病厭世　求父協助一刀刺心了結生命
【台灣疫情】台灣作家「九把刀」外母打新冠疫苗後死亡　忍痛悼念「謝謝妳的愛」
14:58 2021/08/11
【台灣疫情】台灣作家「九把刀」外母打新冠疫苗後死亡　忍痛悼念「謝謝妳的愛」
【卵巢癌】25歲網紅卵巢長9cm惡性腫瘤　拍片公開憔悴素顏：一定不要捱夜【附六大病徵】
16:13 2021/08/09
【卵巢癌】25歲網紅卵巢長9cm惡性腫瘤　拍片公開憔悴素顏：一定不要捱夜【附六大病徵】