【正能量】80後插畫家茶記做侍應堅持追夢　獲外國藝術家青睞衝出香港

▲ 本地插畫師李美欣而言，卻是不惜一人打幾份工、不理家人反對也要追求當上畫家的夢想。

繪畫對一般人而言只是消閒活動，但對本地插畫師李美欣而言，卻是不惜一人打幾份工、不理家人反對也要追求的夢想。她畢業後一直默默耕耘，誓要為自己的人生畫出彩虹，最終憑著一股衝勁，勇敢踏上創業之路，更獲得外國藝術家青睞，成為首個衝出香港的80後女藝術家，讓夢想不再是虛無縹緲的東西。

▲ 她成功衝出香港，遠赴法國、美國、英國、德國等地舉行近20個展覽，更與多個本地機構及國際品牌合作。(IG圖片)

為生計茶記做侍應

80後本地插畫家李美欣（又名Messy Desk）自小唯一的興趣就是繪畫，雖然家人並沒有刻意培養其藝術才能，但卻經常放任她在家裏牆上塗鴉，盡情自由發揮。小學時期，天馬行空的她不愛讀書，只對藝術課堂感興趣，更沉迷看日本動漫，不時模仿畫卡通人物，直至中學開始接觸歐洲藝術史，受當地藝術家啟發後，發展出獨一無二的畫風。

在香港知專設計學院修讀平面設計學系時，她把其作品放在網上平台發表，不料引來法國出版社的垂青，邀請她到法國參加全球第二大的漫畫比賽 － 安古蘭漫畫節，最終更成功奪得漫畫新秀獎。未畢業就獲外國藝術圈賞識，初起步已算十分順利。雖已嶄露頭角，但畢業後的她，期望成為一位畫家、創立品牌工作室，以自己的個人風格創作，並決意以此為人生目標，努力朝着這個方向邁進。即使家人反對，多次勸她找一份穩定的工作，但她也堅持己見，不願隨波逐流。

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為了償還學生貸款，她起初以Freelance 身份接繪圖設計工作，然而，萬事起頭難，接到的案子少之又少，每月收入不穩定，於是她決定一人同時打幾份工，早上到茶餐廳當侍應，下班後馬上回家繼續開工繪畫。「當時最窮階段試過無錢還學費，我需要一份收入支持我追夢，因為茶餐廳近我的住處，可以節省更多交通費和時間。」她坦言當時受到客人異樣的目光、冷言對待，令她因被人看不起而感到失落。

58米高樓外牆作畫

但她越挫越強，直至2015年，她獲波蘭的街頭藝術活動組織邀請，前往波蘭完成一座38米高建築物的外牆創作。之後她成功衝出香港，遠赴法國、美國、英國、德國等地舉行近20個展覽，更與多個本地機構及國際品牌合作。事業漸見起色的她，全職投身插畫界，其後更實現夢想，成立了個人工作室，改名為「Messy Desk」，意指「凌亂的桌子」，她解釋道：「我的畫枱時常很亂，外國有科學研究指，枱面凌亂的人能身兼多職，也較有創意，因此我以Messy Desk命名，希望繼續這項具有創意的工作。」

當中，最讓她印象深刻的一次創作是，前年曾到深圳爬鋼架、坐吊船、登吊臂，為一座58米高大廈外牆，一筆一劃親自繪出巨型壁畫。身形看似嬌滴滴的她，穿着工作衣戴上安全帽，每天站在高台仰首作畫。「那次是我畫過最高的大廈，因為要將自己的畫作一模一樣地畫在牆上，也是頗有難度的。而且，戶外創作也要考慮天氣因素，打風下雨也可能拖延進度，所以，對我來說，有挑戰性也很刺激，幸好我沒有畏高。」

▲ 她的畫風充滿童趣，色彩斑斕、構圖豐富而密集，充滿香港特色，無論大人或小朋友都為之著迷。(IG圖片)

登上國際藝術舞台

當她登上國際藝術舞台，回想起昔日做樓面的時候，她指正因為有這段辛酸經驗，反而讓她的追夢之路變得更有意義。「以前要一手拿兩杯奶茶，又要走路平衡，所以，訓練到現在我的手能穩定地畫直綫，有些外國資深的畫家看到後，都對此十分讚賞。而且，頭一、兩年經歷了捱苦的階段，之後創業時的抗壓性也較高。」家人亦由反對到支持，她用行動赢得了父母的認同。

她的畫風充滿童趣，色彩斑斕、構圖豐富而密密麻麻，充滿香港特色，無論大人或小朋友都為之著迷。今個仲夏，她為東涌東薈城名店倉獨家設計絢爛多彩的「出走夏日遊樂園」，把她所創作的一眾「星球雲家族」可愛角色，打造成多款童年遊樂場項目，讓人回溯童心，盡情享受自由和探索的樂趣，重新注滿正能量。

而是次的合作計劃正中下懷，因為她本身很喜歡小朋友，也望透過自己的作品令人重拾童真。「我繪畫的靈感多數來自我的童年回憶，因為我有一個愉快的童年，但現今很多小孩平時學業繁重，每日都在忙於做功課、補習，希望他們看到我的畫後可以釋放壓力。」

記者：曾嘉善