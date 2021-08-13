【Staycation】率先體驗St. Regis瑞吉酒店夏日住宿套餐　自選雙人早餐+500元消費額+健身訓練等禮遇

▲ TOPICK率先體驗瑞吉酒店（St. Regis）夏日住宿套餐，可自選禮遇打造個人化的旅程。

今次TOPick帶大家率先體驗在香港開幕僅2年多的瑞吉酒店 (The St. Regis Hong Kong)全新「瑞吉創『夏』時光」套餐，這套餐需入住至少兩晚，賓客除了可以享有出眾的管家服務外，每日可自選4項禮遇，打造一個個人化的旅程。

「瑞吉創『夏』時光」套餐

「瑞吉創『夏』時光」套餐每晚房價港幣2,688起（另附服務費），最少入住兩晚，套餐包括8項禮遇，賓客可按自己喜好每日選擇其中4項。禮遇包括延遲退房、雙人早餐、港幣500元酒店消費額、香檳乙瓶、瑞吉酒吧訂制瓶裝雞尾酒（3款口味選其中2款）、米芝蓮一星中菜廳「潤」X.O.醬乙瓶、由「潤」茶藝師精選的茶葉及30分鐘健身訓練。

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美國富豪1904年創辦首家瑞吉酒店

瑞吉酒店的管家服務非常出名，出住酒店前，先了解酒店的歷史故事，有助大家更投入旅程，猶如回到19世紀，參與一場上流社會的派對！

早在一個多世紀前，德裔美國商人、美國富豪之一John Jacob Astor IV非常好客，常邀請不同的名門貴族開派對，當時每位賓客都會帶同他們的管家出席宴會，場面墟冚。

John Jacob為了方便接待賓客，於1904年在紐約創立了首家瑞吉酒店，並引入管家服務，給賓客一種回家的感覺。而香港瑞吉酒店的裝潢設計靈感源自紐約瑞吉酒店的高雅住宿氛圍，酒店的專屬香氛「Caroline's Four Hundred」帶有木香與香檳氣味，靈感來自Astor家族的女主人Caroline Astor夫人。

可惜，紐約瑞吉酒店創辦幾年後，John Jacob於1912年4月15日凌晨的鐵達尼號沉沒事故中死亡，他在去世時擁有近8700萬美元的淨資產，是當時世界上數一數二最富有的人。

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入住豪華客房

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進入酒店，經過Arrival Lobby，乘搭升降機上2樓的The Great Room，管家會為客人辦理入住手續。沿途的裝潢、氣味及音樂營造一種恬靜舒適的氛圍。

是次套餐包括入住豪華客房（2張雙人床／1張特大雙人床），以油燈及木條屏風點綴，連貫香港瑞吉酒店的設計特色。而洗手間十分闊落，設有大浴缸、座廁及淋浴間，採用高級護膚品牌Laboratoire Remède的沐浴套裝。

房間設有飲品吧，除了茶及咖啡免費外，其他飲品及小食都需收費。入住期間如有其他需要，亦可聯絡管家幫忙，例如燙衣服、預備茶或咖啡、幫忙預約餐廳等等。

由於酒店位於市區內，豪華客房的景觀大部分是大廈景色，但是部分房間可看到部分海景。

大家亦可加$600（另收加1服務費）升級至尊貴豪華客房，可以看到局部海景。

The Athletic Club

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The Athletic Club位於酒店的7樓，這裡有游泳池、健身室及水療，大家可以在這裡好好放鬆身心。

戶外游泳池屬暖水池，景觀面向教堂，環境舒適，旁邊設有池畔酒吧；擁有大落地玻璃的健身室空間闊落，有不同的健身儀器；而水療採用了貴婦品牌的護膚品，分別是英國香薰品牌001 Skincare London及主打保濕的美國護膚品牌3Lab，可體驗奢華的面部及身體療程。

酒店餐廳

酒店有多間獲獎的餐廳選擇，包括法國餐廳 L'Envol、米芝蓮一星中菜廳「潤」、The Drawing Room及The St. Regis Bar，大家可以用500元酒店消費額來品嚐美食。

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TOPick到主打多國菜的The Drawing Room享用晚餐，大家可以自選2道菜、3道菜及4道菜，每位價錢由$358至$478不等（另收加一服務費）。

前菜可選擇提供水牛芝士伴蕃茄、灸燒吞拿魚或牛肝菌湯；主菜可選擇燉豬腩、海鮮意粉或煎鱸魚；甜品可以選擇法式可麗餅或Tiramisu芝士蛋糕。當中的法式可麗餅配上冧酒，風味十足。

晚餐後，亦可到旁邊的The St. Regis Bar嘆一杯雞尾酒，和朋友促膝把酒傾到午夜。The St. Regis Bar的雞尾酒餐牌有14款雞尾酒，當中7款靈感來自紐約，7款靈感來自香港，每款會說明靈感來源地，款款有跡可尋。

而著名的Bloody Mary亦是由St. Regis發明，因此是The St. Regis Bar的特色飲品，而香港版本則加入了陳皮及辣椒醬，變成獨有的「The Canto Mary」，值得一試。

翌日在酒店房內享用不同的早餐，而是次住宿選擇了中式早餐（價值$348）及日式早餐（價值$348）。當中的中式早餐包括原隻鮑魚粥及4款精緻點心，充滿驚喜。

「瑞吉創『夏』時光」套餐預訂詳情：

入住日期：由即日起至2021年8月31日

價錢：最少入住兩晚，每晚房價港幣2,688起（另附服務費）

禮遇詳情：每項禮遇每日限選一次，所有未享用之禮遇將在退房後失效。

預訂方法：到官網預訂或致電2138 6988

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記者：王芷瑩