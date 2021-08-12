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【分屍動物】涉宰殺動物施行「巫術」放上網宣傳　警方拘捕19歲男子

社會 14:59 2021/08/12

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涉事IG專頁上載宰殺動物照片。

網上有人聲稱提供占星、靈媒及巫毒服務，幫助復合、感情升溫、誘惑性愛等「服務」，惟要宰殺動物進行「活體奉獻」來施術。據知，警方拘捕一名涉案19歲男子，稍後交代案情。

有人今年8月在Instagram開設賬戶，表示可以施行「巫術」幫助男女感情問題，要用動物活體奉獻，賬戶又上載多張宰殺動物的相片，包括將兔子割喉、放血，甚至肢解等，非常血腥，相片亦有一些神秘符號。

深水埗警區重案組偵緝督察陳文靜表示，警方昨日接獲市民報案，經調查後鎖定一名19歲男子，涉嫌「殘酷對待動物」被捕。當時男子背包藏有一把匕首及祭祀用品，並手持兩個裝有獻祭所用的1隻白兔及5隻白老鼠，涉事動物經愛護動物協會初步檢驗，身上無表面傷痕，會作進一步檢查。

陳文靜指，被捕男子自稱占卜師，調查有否其他人涉案，警方相信有關動物購自寵物店，估計男子曾參與巫術活動，挑選偏僻地方進行儀式，至於次數、涉及動物數目及實際地點仍在調查中。警方又發現有客人付費1萬至2萬元進行巫術，總金額有待跟進，案件或涉及顧客以付費方式促使被捕人殺害動物，警方亦會循是否有人煽動或促致他人「殘酷對待動物」的方向調查，不排除更多人被捕。

愛協指，昨日接獲警方通知有關案件，並協助帶走5隻花枝鼠及1隻侏儒兔，會交由獸醫檢查。愛協十分關注網上流傳的一些懷疑與巫術相關的照片，從照片所見，懷疑有人用暴力、兇殘的手法對待動物，譴責一切殘酷對待動物的行為。


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記者：曾秋文、蘇文軒

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