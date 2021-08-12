【恢復探訪】下周三起12間急症醫院可探訪　探訪者須預約及接種兩針滿14日（附醫院名單）

▲ 鑑於近日新冠肺炎疫情平穩，醫管局今(12日)宣布，將於8月18日起開放12間急症醫院的探訪服務，並計畫於8月尾開放其他大型急症醫院的探訪服務。(經濟日報資料圖片)

鑑於近日新冠肺炎疫情平穩，醫管局今(12日)宣布，將於8月18日起開放12間急症醫院的探訪服務，並計畫於8月尾開放其他大型急症醫院的探訪服務，包括瑪麗及伊利沙伯等。不過，急症醫院探訪服務與非急症醫院略有不同，探訪者必須要在探訪前14日完成接種兩劑疫苗，否則只能隨現時的途徑，即恩恤探訪及視像探訪才能見上親人一面。

▲ (政府新聞處資料)

醫管局護理部高級行政經理梁明解釋，急症醫院的流轉率高，相關措施是為了更嚴謹防止病毒走入醫院，暫時未有計畫提升非急症醫院探訪要求與急症醫院看齊，另外仍會維持現有探病時的防疫措施，如不准飲食等。

他指出，探訪服務僅限於已住院一周的病人，每星期一至兩次，每次一小時，限一人內進，病人家屬必須經由病房職員預約探訪登記，有關職員將會於未來數日致電聯絡，家屬無需自行聯絡醫院，病房會根據實際運作，安排家屬於指定時段探訪。家屬探訪前均需在24小時前在HA GO或醫管局網站填交健康申報証明；有醫生証明不適合接種疫苗的人士，則只可隨現時的途徑包括恩恤探訪及視像探訪見親人一面。

至於人數上限方面，他指，需每間病房目標同時間只有2成病人可以有家屬探訪，「如果病房有10個病人，同時間只可以有2個探訪者」。

急症醫院的探訪服務未有要求市民須在探訪前先做檢測，惟近日接種疫苗後仍有不少人染疫，加上亦有研究指接種疫苗後染疫的病毒量與未接種疫苗相若。梁明僅指，接種疫苗已對病人有更多保護，又指探訪者仍需填寫健康申報表及量體溫，如其有病徵，醫院亦不會容許其到醫院探訪。他又透露，由於大型急症醫院收症更多，故會先看開放此12間急症醫院的探訪服務的成效，如運作順暢，會在8月尾開放其他大型急症醫院的探訪服務，而暫時未有計畫提升非急症醫院探訪要求與急症醫院看齊。

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記者：洪芷晴