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【BIGBANG前成員】勝利涉性交易等9宗罪　即時判監入獄3年

娛樂 15:31 2021/08/12

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BIGBANG勝利入獄。

前韓國天團BIGBANG成員勝利，19年爆出連串醜聞，包括勝利投資的夜店Burning Sun涉性招待、毒品交易、逃稅等事件，其後勝利於同年3年宣佈決定退出娛樂圈。

現年30歲的勝利，19年因涉及9宗罪名，作出不拘留起訴，控罪包括涉海外賭博、參與性交易、安排性交易、違反食品衛生法、挪用公款、違反性暴力處罰法、慣性違法賭博、違反外匯交易法，以及特暴力教唆罪。

勝利捲入多宗控罪。（網上圖片）

韓星勝利鄭俊英性愛聊天室醜聞　女子自稱被鄭俊英崔鍾訓等5人輪姦

判有期徒刑3年

勝利案件於去年9月開審，勝利僅承認違反外匯交易法，並否認其餘8宗罪的指控。 

據韓媒報導，案件上月在陸軍地方作戰司令部普通軍事法院進行結案公審，勝利被指作為收受最大利益的被告，一直將責任推卸給其他人，法庭認為以其知名度及影響力，需要嚴厲處罰。

今日（12日）案件終作出宣判，勝利被判有期徒刑3年，罰款約790萬港元，即時入獄。 

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早在兩年前勝利預計以陸軍現役身分入伍，當醜聞發生後，勝利表示要趕急入伍，被質疑為了避風頭，去年3月入伍的他，原定下月退伍，據韓國兵役法，勝利若被判入獄1年零6個月或以上，將會即時退伍及收監。

同場加映：Jer訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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