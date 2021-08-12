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【全新面貌】中環街市8月23日試業　街頭小吃、文青小店及社企銀杏館等進駐

社會 15:18 2021/08/12

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中環街市8月23日開放試業。（資料圖片）

華懋集團今（12日）宣布，夥拍市建局以Playground for All概念，共同管理及營運的中環街市，8月23日開放試業。項目提供100多個以「無邊界空間」概念設計的零售或食肆空間，零售樓面佔70%，餐飲則佔30%，首階段租務情況理想，出租率超過八成。項目引入各類商戶進駐，涵蓋由街頭小吃至特色食肆、本地品牌至文青小店、以及生活品味雜貨等；而13個具特色而保留的街市檔口，部分邀得香港老字號如金源米業及南丫天虹，或社企如銀杏館等營運，承傳特色和意義。

中環街市項目總樓面約12.2萬平方呎，當中可供出租面積約5.65萬平方呎，嶄新面貌的中環街市將延續「創新」精神，是個「親」、「動」、「融」 兼備的活力社區熱點，貫徹公眾普遍認同營運模式應充分顧及文物保育及公眾享用兩項原則。這三級歷史建築會活化成一個集連繫社區、傳承文化及推動創新於一身的全新地標，達至既保留城市集體回憶，同時為社區帶來全新體驗的目標。

市建局早於2017年，開始為中環街市這幢歷史建築物進行復修及保育，經歷超過3年完成首階段的復修及保育工作，耗資超過5億元，並將項目的10年營運權批予華懋集團。

營運上，中環街市冀透過各方面完善配套，促進本地品牌和初創企業的成長，亦期望通過多元化的餐飲、零售、各種文藝文化活動，為訪客提供獨特的個人體驗及互動交流的空間，並為市民大眾營造一個親切舒適、具活力，以及共融的全新地標和連繫鄰里的聚腳點。

總樓面約12.2萬平方呎的中環街市，除保留原來的建築元素，重現歷史，亦致力展示及引領未來，透過靈活及互動的設計打造「廿一世紀Marketplace」。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

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