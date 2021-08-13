【情緒管理】孩子愈鬧愈曳？家長忌言語暴力　 心理學家教父母3招正向管教法

▲ 香港童協臨床心理學家劉可欣博士教家長3招正向管教法。

「話極你都唔聽㗎喎，要鬧幾多次先聽話呀？」

「你又發脾氣喇，我唔要你㗎喇！」

以上的話有否似曾相識的感覺？有否發現孩子鬧過、嚇過後，行為即時有所改善，但類似的行為很快又會再次發生，久而久之更是變本加厲，愈鬧愈曳？雖說「棒下出孝兒」，嚴厲管教在我們的文化是教育孩子的哲學，惟研究發現，嚴厲管教方法會令孩子腦部發展得較少；言語暴力會影響孩子的社交和情緒發展，對他們的成長會有長遠的負面影響。

因此，家長們需要明白如何以正向的方法教育孩子。「正向管教」（Positive Parenting）是一個基於「所有的孩子都本性善良並渴望做正確的事情」的理念，過程中不用處罰，也不是縱容，而是以相互尊重和合作的方式，在溫和而堅定的教導下，幫助孩子培養自信。

1. 了解不當行為的背後原因

每一個行為都有其原因，當孩子重複同一不當行為的時候，家長需要注意孩子想從行為中表達的訊息，或許他們想要父母多一點的關懷，或許他們在行為當中滿足感統的需要。故此，家長在遇到孩子有不當行為時，需要冷靜並協助孩子表達自己的想法，在和諧的氣氛下培養合作積極的態度。

2. 多鼓勵以強化好行為

孩子在改變一個行為習慣的過程需要時間及提醒，家長可以多欣賞孩子的努力，或在過程中曾經嘗試的心態。「最重要是我見到你有努力，每天都有嘗試努力調節自己的情緒」 ，可讓孩子知道家長看見及認可他的努力。

3. 多欣賞孩子

每個孩子都是獨特的，他們都有優秀的一面，不可替代也不能被複製。因此，家長不必拿自己的孩子跟他人比較，反觀，家長需要發掘一下孩子藉得欣賞的地方，如孩子能夠主動協助處理家務；主動關心受傷的小孩或小動物等，家長皆可以「媽媽看到你主動關心受傷的小孩，加以安慰及陪伴。這個過程媽媽覺得很感動，我欣賞你關懷別人。」等語句，讓孩子明白自己在父母的眼裏是優秀的。

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