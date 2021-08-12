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【回憶潛行】吳彥祖獲荷里活名編導點名稱讚　Daniel與曉治積曼騷肌激鬥

娛樂 16:09 2021/08/12

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《回憶潛行》

由「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）主演的最新電影《回憶潛行》（Reminiscence），由大熱神劇《西部世界》（Westworld） 編導Lisa Joy編導，該片還有男神Daniel吳彥祖參演。

近年主力在美國發展的吳彥祖，在《回憶潛行》是首次於美國電影演反派，認真的Daniel更特意要求講南方口音英語，以加強人物立體感。

其實導演Lisa Joy是女性混血華人，看過吳彥祖的作品後很想跟他合作，於是直接打電話給他，說在美國很少見到性感的亞洲男人，通常都是戴眼鏡的，希望Daniel的角色可以改變亞洲男人在美國的形象，Daniel更是每天操練肌肉，在電影中性感露胸肌。 

讚曉治積曼零架子
 
戲中吳彥祖與曉治積曼上演了一場埋身肉搏戲份，兩位型佬豪不吝嗇Show肌外，連番搏鬥將電影帶到其中之一的高潮位。

首次與曉治積曼合作，吳彥祖大讚他親民、沒明星架子：「跟Hugh Jackman拍的一場打鬥戲，拍了3、4天，佢整天都要浸在在水缸中，每天的拍攝都濕透了。一般荷里活影星每拍完一take都要換乾爽衣服，再重新拍過，但Hugh Jackman卻說：『不用麻煩了！繼續穿濕的衣服拍吧！』他性格很好，像我們香港演員，捱得到就捱下去！」

吳彥祖在接拍這電影前，已等待合適的角色很久：「我等一個好劇本等了9個月，在已快感到絕望時，就接到Lisa的電話和劇本，很慶幸自己有耐性等那麼久。從未演過一個層次如此豐富的角色，他是個罪犯、懷人，但同時也很脆弱，因為他的心受了很重的傷。這是個很有趣的人物，是之前從沒機會演過的角色。」

同場加映：Jer專訪 

撰文 : TOPick柴犬出動

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