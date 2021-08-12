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【親子閱讀】以自己及4個子女相處為創作靈感 徐子淇創作兒童繪本推廣親子閱讀

育兒經 16:00 2021/08/12

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熱門 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

星級媽媽李徐子淇女士(Cathy)聯同本地插畫家黃欣欣，為麥當勞開心樂園餐創作一套六本全新親子繪本系列，以日常生活小故事帶出不同成長訊息。

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李徐子淇首度為麥當勞創作繪本，並以自己和四個孩子的相處為創作靈感，透過日常生活遇到的事情或困難，以輕鬆手法教導小朋友建立正確的生活態度。一套六本的《有德學》(Moral Values) 系列內容涵蓋小朋友成長路上會遇到的困難、保護兒童等德育訊息；六本書分別是《體諒他人》、《學會求助》、《誠實是寶》、《尊重別人》、《我做得到》及《保護自己》。

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其中例如《我做得到》以學習騎單車的故事教導小朋友遇上困難時應以積極態度面對，至於《誠實是寶》講述主角欣欣說謊後坦白認錯，家長應耐心幫助他們理解誠實的重要性，鼓勵孩子改過。

為了令閱讀更添趣味，Cathy在繪畫插圖方面亦別出心裁，特別與擅長運用繽紛色彩的本地插畫家黃欣欣合作，為故事配上絢爛的插圖。Cathy的二女李晞兒（Hayley）更參與製作，在每個故事結束後以親手繪畫的圖畫用小孩子的角度帶出箇中道理，讓家長與孩子一起學習和成長。

作為四個孩子的母親，Cathy深明家長在教育孩子上的困難，她希望這套繪本能夠作為工具和橋樑，幫助家長深入淺出地教導兒童正確的價值觀及生活態度，並創造更多溫馨親子時光。Cathy表示：

我非常享受創作繪本的過程，在與Hayley討論插圖的過程中，我更深入了解到女兒的想法。我認為與孩子一起閱讀是其中一個增加親子相處和互動的方法，我希望藉著與麥當勞推出繪本系列，讓家長們可以透過親子共讀時間與小朋友深入交流，一同成長，幫助孩子積極面對成長階段遇到的困難，促進親子關係。

香港麥當勞自2015年起推出「Happy Reading親子閱讀樂」以來，截至2020年底已送出合共超過600萬本兒童圖書。由8月13日起連續三個星期，凡惠顧任何開心樂園餐，即可獲《有德學》繪本系列其中一本，同時麥當勞會捐出$1予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，幫助有需要病童及其家庭。繪本數量有限，換完即止。

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責任編輯：王明芳

育兒心得 親子共讀 徐子淇 繪畫 閱讀

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