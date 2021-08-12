【反制裁法】陳振英：若經本地立法進行諮詢　可將不明朗因素減至最少

▲ 金融界議員陳振英相信，銀行業會減少與政治敏感人物往來，形容是最簡單的自保方法。（經濟日報資料圖片）

全國人大常委會料將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三，金融界立法會議員陳振英表示，相信香港金融機構和外資公司等，最擔心法例若在港實施時存在不確定性，認為經本地立法有助澄清誤解。

陳振英今早在一個電台節目中表示，在本地立法的諮詢期間，可讓不同持分者充分討論，同時讓不同企業表達意見，形容機構不用做「盲頭烏蠅」，可以在有依據的情況下做生意，將不明朗因素減至最少。

對於銀行業被視為最受影響，他相信銀行業會減少與政治敏感人物往來，令他們使用銀行服務時受到限制，形容這是銀行業最簡單的自保方法。他又強調，銀行業現時仍持有觀望態度，但指普通市民不會受影響。

至於身兼紡織及製衣界立法會議員的自由黨黨魁鍾國斌則指，相信《反外國制裁法》在港落實後，外國在考慮制裁中國或香港前會更深思熟慮，因為有可能會造成骨牌效應，同時影響外國在港企業的利益。

鍾國斌又形容外國有武器，香港沒有武器應對便會「蝕底」，強調《反外國制裁法》可令外國不會輕舉妄動。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：胡偉明