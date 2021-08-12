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【頒令破產】陳振聰笑言 「無面程度已去到最低點」　披露與妻子分開居住

社會 15:50 2021/08/12

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61歲的陳振聰爭產官司敗訴後，因欠下爭產官司訟費被頒令破產。

61歲的陳振聰爭產官司敗訴後，再因涉偽造遺囑而被判監，刑滿出獄後官司仍未了，因欠下爭產官司訟費被頒令破產。陳振聰坦言破產不會「影響到我無面」，他笑言「無面程度已去到最低點」。陳亦披露目前與妻子分開居住，就賣樓一事不欲給予妻子壓力，至於離婚事宜仍進行中。

【頒令破產】欠付遺產案逾2800萬訟費高院頒令破產　陳振聰坦言「世界任何地方都無哂錢」。詳情即看：【下一頁】

高院今頒令陳振聰破產後，陳應記者要求大方「企定定」拍照，被問及破產後有何打算，陳表示會集中處理內地訴訟，他相信屆時有清晰結果，「知道我係無辜」，並指當時有人串謀妨礙司公正，最終「令我坐8年冤枉監」，期望案件得出公道結果。

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陳笑言入獄後實際已破產，因此破產令「唔會影響到我」，「無錢喇，唔會影響到我無面，因為我無面程度已去到最低點，一無所有」。陳自言出監後已過破產生活，破產令對他沒有產生實際變化。

至於會否就破產令提出上訴，陳振聰表示須與律師商量，亦不排除會提出上訴。陳指已支付2,000多萬訟費予基金，他稱籌措款項感辛苦，故沒有理由向親朋戚友借貸，自言亦無能力償還。陳強調破產後「無債一身輕，未嘗不是好事，了咗心結」。

陳於庭上提及因出售物業而與妻子譚妙清關係惡化，他透露是由他提出離婚，目前與妻子分開居住，他指偶然會一起吃飯及探望子女。陳指出獄後主要生活靠胞弟陳振國協助，有時會居於朋友家中，陳表示未想及會否尋找工作，暫時全力集中處理內地訴訟，並已打齊疫苗，預備日後到內地出席聆訊。

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記者：林育慧

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