【小一入學】福建中學附屬學校重視語文能力　小一申請10月8日截止報名

▲ 福建中學附屬學校重視學生的語文能力。（資料圖片）

位於油塘的福建中學附屬學校，是一所直資英文小學，與福建中學（觀塘）結龍。學校着重學生運用英語的能力，聘請13位外籍老師教授英語，營造良好的語言環境。該校2022至23學年小一入學現正接受申請，截止日期為10月8日。

▲ 學校鼓勵學生發展「一生一體藝」。（資料圖片）

重視學生語文能力

福建中學附屬學校重視學生的語文能力，大部分科目由外籍及本地英語老師同時任教，課堂中亦加入英文話劇的元素，讓學生透過處境練習，享受學習英語的樂趣。中文科則以普通話授課，設普通話電視台及普通話大使等活動，提升學生的溝通技巧。高小課程中加入詩詞等文學元素，培養學生欣賞中國文化的能力。

學校亦鼓勵學生發展「一生一體藝」，設多元智能課，讓學生接觸音樂、體育、藝術、語文等項目，啟發潛能發展。學生能夠選修自己有興趣的項目，透過外出參觀、公開表演等，培養音樂韻律及視覺空間智能。學校亦設生命教育科，培養學生成為有愛心、負責任、有自信心及懂尊重的人。

▲ 學校大部分科目由外籍及本地英語老師同時任教。（資料圖片）

小一入學申請

福建中學附屬學校與福建中學（觀塘）結龍，小六畢業生可直升中學。學校現正接受2022至23年度小一入學申請，家長可於網上報名（按此前往），第一階段截止日期為10月8日。

所需文件：

預約確認通知電郵

附有申請人相片之2021-22年度學生手冊

申請人之身份證明文件副本

K2所有成績表副本（家長毋須繳交面試生個人履歷）

家長或監護人已簽署的申請表格

首輪面試將於10月23或30日舉行，次輪面試則於11月13日舉行，面試結果將於11月22日以電郵公布。校方將於2022年2月份舉行第二階段面試，屆時將會接見於第一階段截止日期後才報名的學生，同時會按學生於第一階段中的面試表現邀請部分考生或家長參與。

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責任編輯︰王明芳