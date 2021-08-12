【醫療事故】六旬漢被連打兩針復必泰疫苗　負責營運盈健醫療：護士程序出錯已停職

▲ 屯門友愛體育館由盈健醫療負責營運。(經濟日報資料圖片)

昨有一名66歲男子在屯門友愛體育館接種復必泰（BioNTech）疫苗，為他接種疫苗的護士誤為他接種兩劑疫苗。涉事的疫苗接種中心於屯門友愛體育館，由盈健醫療負責營運。盈健醫療就事件回覆查詢指，經初步調查發現涉及護士程序出錯，已停止該涉事護士所有職務，而當值醫生已即時向衞生署通報，及為涉事的市民進行檢查，其後亦安排病人入院進一步跟進。

盈健醫療又指，會加強管理及監察所有在場的醫護人員的工作程序以確保安全。

涉事的66歲男子於周三（11日）下午於屯門友愛體育館打第一針復必泰疫苗時，被護士連續接種兩劑復必泰。他其後清醒，但有手臂痛、血壓升高，被送往屯門醫院急症室，醫生為他檢查後，最終留院觀察。

衞生署日前指，於周三下午接獲通報，一名男子於友愛體育館被注射兩劑復必泰疫苗，該名男子已被送往醫院治理，署方正了解事件及按既定程序作出調查，並會要求負責營運該接種中心的醫療機構提交報告。

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記者：洪芷晴