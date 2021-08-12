【ERROR成員】暗示保錡為「港版吳亦凡」？ 　韓子亮聲稱：某組合成員涉嫌迷姦

▲ 暗示保錡為「港版吳亦凡」？ 韓子亮稱聲：「某組合成員涉嫌迷姦。」

ERROR成員吳保錡又再陷負面新聞！歌手韓子亮與ERROR成員吳保錡原本是好友，惟前者疑因不滿保錡將「搶咪事件」翻舊帳，兩兄弟由此反面收場。

韓子亮由昨晚起連續於個人IG發帖文炮轟保錡，在今日更幫稱對方涉迷姦，並指當中牽有7位受害女生，韓子亮更謂已掌握「罪證」，更怒斥吳保錡為新一代渣男寫道：「睇住你成為香港版嘅吳亦凡。」可是他仍沒有舉出任何實質證據支持論點。

▲ （instagram圖片）

韓子亮連續發炮

韓子亮與吳保錡的不和，是因為吳保錡兩度公開重提「搶咪事件」，更成為節目《ERROR自救TV》的題材之一，令韓子亮遭對方粉絲於網上留言攻擊，最後更神隱了近1年。

近日韓子亮接受媒體訪問，解釋當時情急下借用保錡支咪，想不到對方無限放大，更大鬧吳保錡是反骨仔。

至近日，韓子亮不時在網上炮轟保錡，到今日（8月12日）於個人IG限時動態連發幾段文，似想進一步爆料追擊保錡。

他先聲稱「香港某組合成員涉迷姦」，並寫道：「歡迎更多受害人PM我，香港某組合成員涉嫌迷姦、狗公等行為，如果冇任何道歉或悔意，所有受害人將會接受訪問然後報警。唔需要告我哋誹謗，因為我哋有嘅係真材實料，睇住你成為香港版嘅吳亦凡。」

鬧保錡為渣男

之後韓子亮於帖文裡標籤吳保錡，聲言掌握保錡迷姦7位女生的證據：「真係唔好意思，你覺得咁好玩，手頭上已經有7個畀你食過嘅事主準備企出嚟，如果你唔出嚟公開道歉，同所有受傷嘅女士道歉，意思係畀你玩過嘅女士，你準備退出娛樂圈，手頭上嘅證據加上佢哋肯做訪問。」

最後韓子亮索取開名，大鬧對方為新一代渣男：「睇到你當初喺個節目度真係好假，嚟緊準備有一份禮物送畀你，香港版吳亦凡小豬，新一代世紀渣男ERROR成員吳保錡。」

▲ 當年「搶咪事件」纏擾至今。（節目截圖）

另外，韓子亮上載一段吳保錡早年出騷的片段，當中韓子亮於帖文中爆粗鬧對方，十分激動。

但時暫時只韓子亮一面之詞，而且沒有舉出充分的人證或物證支持所指控的事為事實。

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曾被指一腳踏兩船

ERROR成員吳保錡在今年2月中被爆跟張沛樂（沙律）相戀，當二人認愛後，正印女友Carrie直斥保錡一腳踏兩船，更聲言：「我哋冇講過分手。」令保錡隨冠上「賤男」之名。

之後他於IG發文致歉，不過面對網民的追問時，他突然爆粗鬧爆網民，隔空罵戰。事件發生後吳保錡亦停工一段時間，其後ViuTV綜藝節目《ERROR自肥企劃》令ERROR人氣暴升，亦令保錡成功洗底兼獲觀眾原諒。

同場加映：柳應廷專訪