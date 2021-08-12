【JUPAS放榜】曾提活化海濱方案自設追風專頁　DSE探花讀港大測量拒選「神科」：不要被分數牽著走

▲ 文憑試「探花」陳浩軒（中）曾獲電台節目邀請分享營運氣象專頁的心得。（大學提供）

大學聯招（JUPAS）今日（12日）放榜，新界鄉議局元朗區中學應屆文憑試「探花」陳浩軒，將入讀港大理學士（測量學）。他自小愛好大自然、對天氣及颱風等現象感興趣，中一已跟朋友建立社交平台專頁討論「追風」消息，其後開始對城市建築萌生興趣，並曾為活化觀塘海濱提方案。這名「追風小子」透露家人曾勸他報讀「神科」，但他認為選科「不要被分數牽著鼻子走」，終說服家人，未來盼透過城市規劃專業，建設可持續居住環境，為應對氣候變化出一分力。

港大今日公布，各學院考獲最佳文憑試（DSE）成績的考生，將以「明德學子」身份入讀港大，考獲5科5**的「探花」陳浩軒（Martin）是13名得獎者之一。

陳同學過往參與環保及城市建設相關活動：

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據港大新聞稿指，陳同學熱愛行山、駕單車和觀察大自然，年僅18歲的他和不少同齡朋友均關注環保議題，以解決此問題為己任。他在小學階段已對天氣及颱風等現象開始產生興趣，並博覽氣候書籍和天文知識。

中學開始，陳同學更積極參與環境研究活動，自中一那年，最初為與友伴討論追風及氣候消息，而建立一個對追風及氣候變化有同好的社交平台專頁，卻意外吸引過千名對地球氣候變化的同好追隨和關注，5年來專頁持續更新，不但介紹氣候、環境相關的知識，亦訪問不同環保人士，提升大家對環境保護的意識。

陳同學近年亦意識到要解決城市的氣候和環境問題，首要協調好人類活動與自然生態，逐漸對城市建築及環境研究產生興趣，例如海平面上升、城市建設中的熱島效應以至城市路面所舖設的物料，均是城市規劃及測量專業界別需要提出解決方案的重大課題，於是決心入讀港大理學士（測量學）課程，希望深入認識如何透過良好的城市規劃，在發展和環境保護之間取得平衡，繼而紓緩氣候問題對人類的影響。

中四暑假，他曾參加以探討公共空間為題的「港傑 • 港未來2019」，為活化觀塘海濱提出具體方案，改善海濱使用率之餘將環保意念融入其中，提案獲評委賞識。他亦經常留意外國的城市設計，他舉例說：「我非常欣賞新加坡克拉碼頭的規劃，不但有集文化、消閒與實用於一身。因應新加坡悶熱且每日下雨，碼頭有不少通風良好的遮雨設施，和周邊綠化，整體協調感覺非常良好。」

他認為香港人環保意識漸長，相信將來在市區發展上能開拓更多的綠化規劃。「香港的文化底蘊深厚，希望將來可以造出既能保留地方特色，讓市民受惠又顧及環保的空間。」

他直言家人曾著他考慮報讀「神科」，不過被他說服轉為支持，「我對自己的生涯規劃非常清晰，報讀測量學前亦做足資料搜集，知道課程所涉範疇如建築規劃、環境保育等都是自己的興趣所在。而且讀測量學的出路亦廣泛，未來更可繼續進修更精專氣候與人類居住環境領域的學問， 所以跟家人和老師商量過後，他們都十分支持我的決定。」

Martin認為大學選科最重要追隨自己的興趣去做選擇，「不要被分數牽著鼻子走。」他希望將對大自然的愛好，結合專業訓練，從建設具可持續發展居住環境這個角度，應對氣候變化這個大議題出一分力。

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責任編輯：馮琪雅