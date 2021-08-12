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【靚太安樂窩】42萬全爆477呎清水樓　雙暗門設計自製「消失的密室」

休閒消費 16:40 2021/08/12

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熱門 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

屋主將477呎居屋單位全爆變「私樓feel」安樂窩。

即使不足500呎的居屋，同樣可以裝修得型格有特色，甚至媲美私樓!有外國回流的80後屋主熱愛當地住屋風格，決定將異國家居設計元素融入新屋，出色地混搭裝修元素，成功擺脫一般居屋給人單寡古板的感覺，別具心思打造舒服時尚家居。

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位於東涌裕泰苑一個面積為477呎兩房單位，因在外國長大的女屋主喜歡現代又富有空間感設計，加上風水師的建議，她決定將單位全爆，轉用隱藏門代替實門，更妙用燈光和傢俬佈局使樓底2.5米高的單位大增層次感和空間感，變得光猛整潔。

混搭元素襯出格調

由於樓底不高，所以設計師將全屋以淺色作主調，加入深淺不一的木色傢俱，既提升整個空間的平衡感又可增添溫暖舒適的氛圍。而大理石地磚、木紋地台、雲石紋特色牆及木條子隱藏門等混合元素配搭起來亦不失違和感，反而突顯出屋主的生活品味。

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大改原則設計解決風水問題

一家三口住477呎單位尚算足夠，不過女屋主想更善用空間，加上接納風水師建議，將2間房門轉做隱藏門。E0生態板木條子暗門推開後便是主人房，而兒子房暗門則變成深色書櫃。另外，廁所設計大執位，解決大門對正廁所門的風水問題。

工程詳情：

裝修時間：3個月

總裝修設計費用約42萬，當中包括：打拆項目、油漆工程、牆身工程、泥水工程及傢俬訂造等。

同場加映：湯水達人教整滋潤無花果救命水【下一頁

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責任編緝：張懿慧

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