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【業績表現】港鐵客量按年增16.7%　CEO金澤培：未回復疫情前水平

社會 16:57 2021/08/12

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港鐵客量按年升16.7%。（資料圖片）

港鐵今（12日）公布中期業績，行政總裁金澤培稱，受到疫情影響，公司收入受到影響，至今仍未回復到疫情前水平。港鐵扭虧為盈，由去年全年錄虧損48.09億元，變成今年上半年賺26.7億元。

金澤培稱隨疫情放緩，本地鐵路服務乘客量按年升16.7%，但與疫情前比較仍有一段距離。他又提到屯馬綫全綫已經通車，疫情回穩令市民外出增加，「通車日早上，在宋皇臺站與過千市民一見證歷史性時刻，大家真的很興奮」。至於列車準時度維持99.9%，他形容這是世界級水平。

他稱屯馬綫全綫通車後，比預期受歡迎，東鐵綫由新界往市區南行的乘客，多了乘客於大圍站轉車坐屯馬綫往市區，有助紓緩大圍至九龍塘段的繁忙時間擠迫情況。

港鐵指，上半年香港乘客量一直持續回升，至於能否回復至疫情前的水平，將取決於經濟復甦以及過境口岸的重開，而港鐵商場和車站零售的業務回復正常與否，很大程度上將取決於內地和國際遊客回歸。

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責任編輯：吳卓峰

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