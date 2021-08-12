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【香港人口】本港年中人口再錄跌幅1.2%　近9萬人離開香港【附多年數字】

社會 16:51 2021/08/12

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政府統計處今日（12日）公布年中人口，2021年年中香港人口的臨時數字為7,394,700人，比去年同期下降1.2%。（林宇翔攝）

政府統計處今日（12日）今日公布本港人口，2021年年中香港人口的臨時數字為7,394,700人。與2020年年中人口7,481,800人比較，減少87,100人，跌幅為1.2%。

2020年年中至2021年年中，期間出現11 800人的自然減少，出生人數為38, 500人，死亡人數為50,400人。在同期內，淨移出人數為75,300人，其中13,900人為單程證持有人的移入，89,200人為其他香港居民的淨移出。

2021年年中的總人口中，常住居民佔7,330,500人，而流動居民佔64,200人，上述均為臨時數字。而2020年年底人口修訂數字為7,428,300人。常住居民的數字修訂為7,342,600人，流動居民的數字則修訂為85,00人。2019年年底至2020年年底的人口增長率亦修訂為-1.2%。

TOPick記者比較今年年中及去年年底數字，單程證持有人人數有比去年上升37.6%；遷出數字方面，今年淨移出高達89,200人，對比去年年底淨移出的49,900人多出近8成，若對比去年同期的話則為逾3倍。2020年年中數未亦顯示，期初出生率亦有下降，而死亡人數則相約。

政府發言人表示，在2019冠狀病毒病的持續影響下，香港和世界其他地區實施嚴厲的關口管制和檢疫措施，國際行程受到嚴重影響，政府觀察到移入香港的人數，包括單程證持有人、外籍家庭傭工和透過各種入境計劃來港工作或讀書的人士繼續處於低水平。其中，在2021年上半年不時因應當時2019冠狀病毒病情況對從若干地方來港的人士實施的登機限制影響了人口移入。繼在前一年按年下跌50%後，在2020年年中至2021年年中抵港的單程證持有人數目（13,900人）按年下跌了37%。同時，在疫情前已離港的香港居民可能選擇繼續留在外地或因航程受阻而未能返港。這些因素都可能導致在期間錄得香港居民淨移出。

政府發言人補充，淨遷移涵蓋香港居民以工作和讀書等各種目的進出香港的流動，在概念上與移民並不相同。香港作為一個國際城市，人口的流動性一直很高。過去十年，不包括單程證持有人的香港居民在大部分年份均錄得淨移出。

2019年至今香港人口數字：

2019年中：7,507,400

2019年底：7,520,800（-0.18%）

2020年中：7,481,800（-0.52%）

2020年底：7,428,300（-0.72%）

2021年中：7,394,700（臨時數字）（-0.45%）

資料來源：政府統計處

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記者：曾卓鋒

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