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【開心大綜藝】ViuTV《海陸勁技場》被指似TVB節目　曾志偉回應：都是差不多

娛樂 17:46 2021/08/12

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曾志偉不認為《海陸勁技場》有抄TVB。

《聲夢傳奇》一班學員今晚舉行《聲．夢飛行 First Live On Stage》演唱會，下午在旺角麥花臣場館進行拜神儀式，TVB高層曾志偉、何麗全和樂易玲今現身，預祝15位學員表演順利。

對於演唱會一再加場，志偉表示4場已是盡做，他跟何麗全變了「分飛燕」，不斷分派門票，但未計劃再開，因不想學員太忙。

志偉為《聲夢》學員開騷打氣。

【開心大綜藝】逾10男女藝人水上大混戰　陳嘉桓與志偉愛將波波水著鬥身材【多圖】

志偉：節目都係差不多

志偉在場亦回應近日的傳聞，如有指電影《梅艷芳》中由志偉飾演羅文一角，他笑稱應該沒有，因太久已不記得。而網民又指ViuTV《海陸勁技場》的水上運會形式，似仿效TVB以前製作的《明星水運會》，而早前TVB已宣布為《開心大綜藝》製作夏日版《暑假玩到盡》，兩者形式十分相似。

對於網民意見，志偉大方作回應：「我都沒有理節目，交由（監製）陳志球負責，其實（兩台）節目來來去去都是咁上下差不多，冇話個邊個抄邊個。」

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ViuTV今星期播出一共五集的《海陸勁技場》由強尼主持，落水大玩水戰的女星包括蘇小小、練美娟、李昭南、余逸思、王頌茵、蔡宛珊，還有猛男陳安立和黃奕晨。嘉賓分成速度組（藍組）和激情組（橙組），以水上對戰方式作賽。

至於TVB《暑假玩到盡》此新節目由林盛斌及區永權主持，每集至少請來10名藝人擔任嘉賓，接受各項水上挑戰。據悉為增加新鮮感及配合玩到盡主題，製作組每集碌爆人情卡邀請藝人好友任嘉賓。

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而且每集的水上遊戲亦會有一定程度變化，更會加插小遊戲，讓負方有「一鋪翻身」機會。節目將於本周日播出。

同場加映：柳應廷訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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