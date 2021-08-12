【消費獎賞】利園Lee Gardens推「全民三重賞」　送出逾1000萬元獎賞包括Leica相機

▲ 希慎集團推「全民三重賞」獎賞總值逾1,000萬元。（希慎集團提供圖片）

為推動全民消費及支持零售餐飲業，希慎集團旗下的利園區推出「全民三重賞」，送出總值逾1,000萬元獎賞，包括會員大抽獎、疫苗加碼賞、商戶消費券加碼優惠，得獎者可有機會獲得高達10,000元電子禮券、Leica相機、iPhone 12 Pro等。

接種疫苗者可抽獎、享購物優惠 一文看清「打針獎賞」登記連結，詳情即看：【下一頁】

希慎集團在消費券發放期間，由8月16日起一連8星期推出尊貴會員大抽獎，送出總值150萬元利園區電子禮券及多份豐富禮品。Lee Gardens Club 會員憑指定電子貨幣於利園區內消費每滿1,000元，即可到活動網站登記參加大抽獎，每人每星期最多可獲10次抽獎機會，有機會獲得高達10,000元電子禮券、Leica相機、iPhone 12 Pro、Dyson Airwrap或其他豐厚禮品。

為響應政府推動市民接種疫苗，集團更將於8月16日加推額外一連4個星期大抽獎，送出Staycation套票、Apple Watch、摺疊式單車、1年免費健身會籍、運動行山用品、等休閒健美體驗，Lee Gardens Club會員只需於9月30日前完成接種兩劑疫苗，到活動網站登記，即可參加大抽獎。

尊貴會員大抽獎詳情：

日期： 2021年8月16日至10月10日 活動網站： www.leegardens.com.hk 參與資格： 「Lee Gardens Club」會員 參加方法： 「Lee Gardens Club」會員憑指定電子貨幣於利園區內消費每滿$1,000#，即可到活動網站登記參加大抽獎，每人每星期最多可獲10次抽獎資格，每星期的抽獎結果將逢星期二公佈。參加者有機會可獲高達$1萬元電子禮券、Leica相機、iPhone 12 Pro、Dyson Airwrap及其他豐厚禮品。

#只限最多2張即日單一正本機印消費單據連相符之電子貨幣付款存根正本。

疫苗接種大抽獎詳情：

日期： 2021年8月16日至9月12日 活動網站： www.leegardens.com.hk 參與資格： 完成接種兩劑疫苗的「Lee Gardens Club」會員 參加方法： 於9月30日前，完成接種兩劑疫苗的「Lee Gardens Club」會員只需於網上登記，無須消費即可到指定活動網站參加大抽獎，每周送出Staycation套票、Apple Watch、摺疊式單車、1年免費健身會籍、運動行山用品、等休閒健美體驗。每星期的抽獎結果將逢星期二公佈。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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責任編輯：郭詩詩