【2021中秋節】多款可愛+高貴+奢華月餅　WOL限量版木裝禮盒包威士忌夠環保【附早鳥優惠】

▲ 潮式至尊蛋黃禮盒 (兩件芋蓉蛋黃月餅及兩件奶皇流心滿月餅混合禮盒裝) (早鳥優惠^ $198 /盒 原價 $268)（圖片來源：A Treat）

中秋節快到了，大家選好心水月餅沒有？今年多個品牌都推出吸睛的月餅款式，TOPick為大家推介5款風格不同的月餅及月餅禮盒送禮自用，總有一款合大家心意。

1. A-1 Bakery聯乘LINE FRIENDS奶皇月餅禮盒 $250／盒（早鳥優惠：$198-$218）

LINE FRIENDS 與 A-1 Bakery 首次合作推出 BT21 MEETS A-1 Bakery「BT21 夜月。營火會」奶黃月餅禮盒，賣相可愛。月餅禮盒更附上一張特別版會員卡及BT21圖案的Tote Bag，相信能俘虜小朋友的心。

精緻的月餅盒既可收藏亦可作收納盒自用，當手拉月餅內盒，面層的立體 BT21 圖案會被徐徐升起。

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CAPTION：A-1 Bakery的BT21 造型奶皇月餅賣相可愛，外層金黃的餅皮，皮薄鬆軟。

2. WOL「Moonbox」限量版月餅木裝禮盒 $2999

如果喜歡去露營或野餐的人士或者喜歡這月餅禮盒。年輕專業專屬會籍平台Wisdom of Living（WOL）與Start From Zero為WOL會員推出了「Moonbox」限量版月餅木裝禮盒。

木盒以松木木盒包裝，可循環再用，變成露營枱，附有手提柄，方便攜帶，十分實用。松木外殼襯托特別雕刻而成的圓月，猶如一顆架在浮雲上的明月，照入心扉。內藏望月出品的煙燻堅果和松露堅果風味月餅，配以濃郁煙燻味的Johnnie Walker Blue Label威士忌享用。

此外，木盒內附送1個不鏽鋼漏斗、4個不鏽鋼威士忌杯及1個免插電擴音座，簡直是露營及野餐的恩物。

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CAPTION：WOL「Moonbox」限量版月餅木裝禮盒是露營及野餐的恩物。

3. 圓滿中秋朱古力月餅禮盒（12件裝）$498

今年龍島推出全新的朱古力流心月餅及奶黃流心月餅，亦推出不同的月餅禮盒，為大家推介其中「圓滿中秋朱古力月餅禮盒（12件裝）」。

禮盒滿載龍島精選的經典風味及及中秋月餅，頂層為8粒經典及節日限定雜錦朱古力系列，包括Prestige 1976（73% 純黑軟心朱古力、抹茶軟心朱古力、烏龍茶軟心朱古力及茅台酒心朱古力等；中層及底層抽屜為全新的朱古力流心月餅及奶黃流心月餅。

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CAPTION：龍島的圓滿中秋朱古力月餅禮盒一次過可品嚐到經典及節日限定雜錦朱古力以及全新的朱古力流心月餅、奶黃流心月餅。

4. A Treat全天然自家製手工月餅禮盒 $248-$268（早鳥優惠：$178-$198）

A Treat今年推出多款全天然自家製手工月餅禮盒，大家可品嚐到首創潮式流心，包括宇治抹茶流心月餅、清新伯爵奶茶檸檬夾心月餅。月餅嚴選頂級食材，挑選特大號蛋黃，加上少甜配方無添加、無色素，吃得更放心！

^訂購及查詢：Whatsapp 9657 1707

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責任編輯：王芷瑩、張懿慧