【孫楊禁賽】孫楊遭禁賽4年無緣東京奧運　首談退役淚灑幕前：去年就有這想法

▲ 孫楊遭禁賽4年3個月，無緣參與東京奧運，日前他受訪首提退役問題。

29歲中國游泳名將孫楊因拒絕藥檢，而遭禁賽4年3個月，無緣參與東京奧運，日前他受訪時首次提及退役問題，忍不住淚灑幕前，更透露「自從去年就有了這個想法」。對於能否在巴黎奧運會能否復出，孫楊則表示一切「順其自然」，未來則計劃要推廣游泳，成立游泳學校培育幼苗。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

孫楊日前接受內地知名主持人劉建宏《奪冠2021》連線訪問，孫楊表示自己一直都沒有停止訓練，哪怕是無緣奧運會，每天也會遊4、5000米，一星期會去健身室3、4次。

當被問到能否在巴黎奧運會復出，孫楊表示一切「順其自然」：

從我自己來說，從我家裏人來說，這是很難選擇的。我能走到今天，絕非偶然，是我多年努力的回報。 巴黎奧運會對我來說是困難與機遇並在，有困難才有動力，做好自己該做的，順其自然吧。

提到退役計劃，孫楊開始以紙巾拭淚，並哽咽表示：「其實從去年就有了這個想法，不管是甚麼時間離開泳池，都會有這麼一天。」並續表示：「游泳需要更多年輕人進來」，因此希望自己能推廣游泳，成立游泳學校，培養更多孩子，為中國游泳出一分力。

孫楊淚灑幕前一度成為內地網上熱話，而「孫楊聊到退役哭了」更登上微博話題熱搜榜。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

孫楊在2018年9月因在其杭州住宅內拒絕進行突擊藥檢，被世界反禁藥組織（WADA）控告違例，要求判處他2至8年禁賽期。惟孫楊團隊聲稱，當時WADA藥檢人員不合資格及無法出示身份證明，因而拒絕藥檢。

2020年2月28日，國際體育仲裁法庭（CAS）宣判孫楊被禁賽8年，直到今年6月宣佈將孫楊的8年禁賽期減為4年3個月，禁賽期追溯至2020年2月28日起執行，意味著孫楊必定錯過東京奧運會及杭州亞運會，而倘若他再參加2024年巴黎奧運會，屆時即已達32歲之齡。

同場加映：【活得健康啲】10個女生9個飲錯紅棗水 中醫李亦寧：紅棗去核不燥是都市傳說【附茶療】

紅棗太燥要去核？除了紅棗，黑棗、南棗也可補氣血？同時有中醫師指出，10個女生有9個也飲錯紅棗水。今集《活得健康啲》請來註冊中醫師李亦寧講解紅棗、黑棗、南棗的性質、功效、食用宜忌及常見的迷思。

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰羅嘉欣