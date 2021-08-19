賽馬會喜伴同行計劃全方位支援自閉特色學童　獲教育局將服務常規化

鑑於本港自閉症譜系障礙（自閉症）學生數目持續上升，因應這些學童及其家庭，以至學校的需要，香港賽馬會慈善信託基金於2015年起先後撥款超過4.1億港元，主導策劃及推行「賽馬會喜伴同行計劃」（下稱「喜伴同行」）。計劃的成果分享會暨慶祝儀式於8月11日假大館圓滿舉行，由香港特別行政區教育局局長楊潤雄（上圖左）及香港賽馬會慈善及社區事務執行總監張亮（上圖右）擔任主禮嘉賓，而來自主辦院校香港大學的學者、合作夥伴代表，以及參與家長等則分享計劃多年來的成果及心聲。

「喜伴同行」是全港首個專為主流學校自閉特色學童及家長而設的支援項目，結合跨界別力量，為他們提供校本支援，並透過18間地區中心提供一站式家庭支援服務。計劃亦舉辦公眾教育活動，讓大眾理解自閉症人士的需要。計劃由2015/16學年至今6個學年，有510間（約全港一半）的中小學已參與計劃，為超過60%就讀主流學校的自閉症和有不同學習需要的學生提供支援。由於計劃成效顯著，教育局將於2021/22學年起常規化計劃的校本支援服務，讓更多自閉特色學童受惠。

為學童提供訓練 加強教職員及非政府機構培訓

計劃致力為自閉特色學生提供小組訓練課程，並為全港中小學的教職員提供在職培訓，包括訓練課程、講座、分享會及工作坊等，同時為參與計劃及提供相關服務的非政府機構提供專業支援及舉辦講座，加強他們的服務能力及提升相關服務的質素。

▲ 計劃於8月中舉辦「閃閃的日常– 不一樣都一樣」專題展覽，除了分享具有自閉特色的「閃閃」的日常生活外，亦展出自閉特色人士的畫作，推廣共融訊息。

香港特別行政區教育局局長楊潤雄致辭時表示：「『賽馬會喜伴同行計劃』取得豐盛的成果，我想藉這個機會感謝香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助計劃，以及香港大學的專業帶領及各社福機構的落力推行。計劃展示了跨界別協作的力量，為教育服務注入新動力，並且為支援自閉症學生的發展工作奠定了良好的基石。」

香港賽馬會慈善及社區事務執行總監張亮表示，計劃的成功，正好反映馬會秉持致力建設更美好社會的宗旨，以獨特綜合營運模式，透過稅款及慈善捐款，將博彩及獎券收入回饋香港，他續說：「最令我們振奮的是，教育局將於2021/22新學年在全港公營普通小學及中學銜接及推行計劃的校本訓練服務模式，讓更多自閉症學童持續受惠。我們好高興馬會所推動的創新、跨界別合作計劃能成為政策發展的參考，並能與各界協力為社會帶來正面而深遠的改變。」

結合跨界別力量 及早對症下藥

賽馬會喜伴同行計劃項目總監（學校支援）王潔瑩博士表示，校本訓練課程需持續進行方見成效，而訓練課程對就讀初小的自閉特色學童尤其有效，及早對症下藥為有需要的學童提供訓練，對其發展有莫大裨益。

計劃以「學校和非政府機構協作」模式進行，推動學校與不同界別團體合作，包括香港大學社會科學學院、香港明愛、協康會、香港聖公會福利協會、香港基督教女青年會、新生精神康復會、香港耀能協會、救世軍及東華三院。

隨着教育局將計劃的校本支援服務常規化，「喜伴同行」在未來兩年將繼續推行家庭支援服務，為家長提供有系統的培訓課程，以支援有需要的家庭；亦會維繫及支持業界的發展，並舉辦更多公眾活動。

「賽馬會喜伴同行計劃」網站：http://JCA-Connect.hk

（資料由客戶提供）