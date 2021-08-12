【聲夢傳奇】學員畢業演員會今晚舉行　Chantel+Yumi率先騷美腿

TVB選秀節目《聲夢傳奇》的15位學員，在今天（8月12日）晚上起，在旺角麥花臣場館舉行一連四場的「畢業演唱會」《聲·夢飛行FIRST LIVE ON STAGE》。

在今天午間，炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）等15位學員在開騷前出席拜神儀式。當中人氣學員Chantel及Yumi未上台演出獻靚聲，今午先大騷美腿。

TVB高層曾志偉、樂易玲及何麗全亦有到場為15位學員打氣，並率領他們進行拜神儀式祈求屆時演出順利。

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籌備《聲夢》第二季

志偉表示曾與姚焯菲父母傾談，對方表示覺得女兒這一年經歷不少轉變，長大得很快。志偉更笑指Chantel已比他高，而今次當作是學員的畢業禮。不過對於演唱會一再加場，他表示未計劃再開，因為不想學員太忙。

另外，志偉指《聲夢》夏令營已經開始，並吸引不少11至12歲參加者，當中不少更是聲夢粉絲。同時《聲夢》第二季將再展開招募，希望可讓參加者提早接受訓練。

至於一班學員稍後參演劇集《青春本我》，志偉被問會否演出，他幽默回答：「演校工？」

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