【疫苗接種】內部電郵要求大型活動員工接種疫苗　旅發局指遵從政府防疫要求

▲ 內部電郵要求大型活動員工接種疫苗，旅發局指遵從政府防疫要求。（資料圖片）

旅發局昨日（11日）向全體員工發出的內部電郵，指本地員工參與大型本地活動須接種疫苗，有員工批評該局形同「谷針」。該局澄清指，有關電郵並無要求全體員工接種疫苗，亦非為了「谷針」，而該局現正籌備多項大型活動，活動參與者及工作人員都需完成疫苗接種，以遵從多項政府的防疫要求，確保活動順利舉行。

旅發局總幹事程鼎一昨傍晚向全體員工發出內部電郵，指旅發局在接下來的數月，將開展多項活動，為活動能順利開展，並以負責任的方式執行，所有參加者和工作人員必須全面接種疫苗，這將是最基本的要求。員工憂慮不願接種會失去工作，亦沒有提供定期檢測安排的選擇，認爲疫苗仍存在不確定性因素。

旅發局今（12日）回覆查詢時稱，並無要求全體員工接種疫苗。旅發局現正籌備多項大型活動，要確保活動順利舉行，需遵從多項政府的防疫要求，以籌備中的單車節為例，活動的參與者、工作人員等，均須完成接種。該局表示，7月時進行的內部調查顯示，共有7成本地員工已接種至少一劑疫苗及有意8月份接種，強調該局沒有「谷針」的動機。

就此，旅發局透過電郵鼓勵需要參與相關大型活動的員工，接種疫苗。若他們的身體情況不適合接種疫苗，可出示醫學證明。旅發局目前鼓勵員工接種疫苗，早前亦跟隨政府的做法，員工每劑可獲一天有薪假期，而已經完成疫苗接種的同事，亦可獲兩天額外有薪假期。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜