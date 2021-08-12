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【體育發展】李靜冀體院擴建「唔使4個人圍一張枱打」　乒總盼盡快落實興建沙田乒乓球中心

社會 17:47 2021/08/12

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香港乒乓總會主席余國樑盼盡快落實興建沙田乒乓球中心。（林宇翔攝）

東京奧運完滿結束，港隊女子乒乓球隊奪得銅牌。港府日前宣布5項措施支持本港體育發展，包括斥資9.9億元加快興建體育學院新大樓，港隊教練李靜認為增加球枱有助港隊進步，「唔使4個人圍一張枱打」；而乒乓總會指已就興建乒乓球中心申請逾10年，盼盡快落實今年動工，明年啟用。

乒乓球隊教練李靜認為，當局加快興建體院新大樓，球枱增加當然更好，「唔使4個人圍一張枱打」，多人打到球進步也大一點。

港隊代表林兆恒指，確實本港的訓練場地有待改善，與外面的場館相差甚遠例如場館大的話，對於打球時的球速、用力亦不同，「出去比賽時要熟習場館」，如果體院的場地樓底、空間感更大，會更貼近真正比賽的場館。

李皓晴就指，當球員有比賽時，隊友和教練都會遷就，讓球員先練習，但基層和青少年球員愈來愈多下，好開心能夠擴充球枱數目。

香港乒乓總會主席余國樑說，總會一直希望有更多地方讓社區運動員參與，已經就興建乒乓球中心申請逾10年，最近在沙田多石街物色到一塊合適的地段，接近沙田體院可興建一層高、30張球枱的中心。

他續指，總會正在與地政總署及民政事務總署方面處理相關程序，對方於奧運前已稱原則上希望興建乒乓球中心。他又稱，本港有風帆中心、網球中心等，總會有自己中心的話則不用外租場地，更有彈性舉辦活動，讓青少年運動員在進入體院前做準備。

他期望中心可於今年動工，明年啟用。

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記者：徐紹軒

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