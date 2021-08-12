【稚子喪母】年幼痛失至親到亡母墳前掃墓　小兄弟耳貼墓地苦問︰媽媽你好嗎？

▲ 印尼一對小兄弟到亡母墳前掃墓，更耳貼墓地問「媽媽你好嗎？」

母親是孩子最親密也是最重要的人，小朋友失去媽媽的心靈創傷需時療癒。近日印尼社會瘋傳一段影片，一對年幼小兄弟痛失媽媽，他們到亡母墳前掃墓，更耳貼墓地問「媽媽你好嗎？」期待得到媽媽的回應，可是媽媽卻永遠不能回覆兒子，他們的童言令網民心痛又憐惜。

耳貼墓地等待回覆

綜合外媒報道，事發於印尼，這段只有約10秒的影片在多個社交媒體及群組傳開。從影片可見，兩名年約4、5歲的男孩跟隨家人來到墓地，為離世的媽媽掃墓。家人將花瓣灑在墓地上，也教小兄弟跟著做，他們亦乖巧聽從，嘗試在媽媽墳前灑花瓣。

之後兩兄弟蹲在媽媽墳前，將耳朵貼在墓地上，看來年紀大一點的男孩開口跟媽媽說話，他天真地問︰

媽媽，你好嗎？你在做甚麼？

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小兄弟︰媽媽都沒回我們

可惜男孩等不到媽媽的回應，於是向家人說「媽媽都沒有回應我們」，似乎有點失望。年紀小小的男孩尚未理解死亡是甚麼回事，不知道媽媽無法再跟他們說話了。在旁的家人看到小兄弟的舉動，不免難過地落淚。

這段影片亦感動了無數網民，有網民心痛小兄弟年幼喪母，在沒有媽媽的陪伴下成長，當中面對的難關實在不少。有人認為孩子根本不明白何謂死亡，或許只當媽媽去旅行了。此外，有兩孩媽媽分享自己的經歷，自丈夫離世後，她仍無法避免地每天都在難過哭泣。

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責任編輯：王明芳