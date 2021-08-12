【東京殘奧】林鄭月娥出席授旗儀式　冀殘奧運動員展現堅韌意志旗開得勝

▲ 林鄭月娥(左三)在禮賓府把區旗授予香港代表團團長胡小玲（右三）及代表團成員。(政府新聞處)

東京殘疾人奧運會將於本月24日開幕，本港派出24名運動員角逐8個項目，特區政府今午(12日)在禮賓府為香港代表團進行授旗儀式。特首林鄭月娥表示，港隊在東京奧運取得有史以來最好的成績，社會氣氛熱烈，為殘疾運動員創造最理想氛圍。

林鄭月娥頒授區旗予港隊團長胡小玲及兩名運動員代表，分別是硬地滾球代表梁育榮，以及游泳代表陳睿琳。林鄭月娥在致辭時指，殘奧隊在疫情下鍥而不捨，積極備戰，展現堅韌的意志及拼搏精神，令人敬佩，相信所有運動員會以最高昂的士氣，出戰東京殘奧，旗開得勝，凱旋歸來。

政府斥資購入今屆奧運轉播權，免費讓5間本地廣播機構播放，而殘奧舉行期間，港台電視頻道每日直播不少於5小時賽事，亦會直播開幕及閉幕禮，並配以手語及少數族裔語言，令更多人欣賞到本港殘疾運動員的風采。

由恒地贊助的嘉許計劃將調升殘奧獎牌的獎金，個人金銀銅牌，分別增至80萬、40及20萬元。隊際方面，金銀銅牌獎金分別為160萬、80萬及40萬元。而政府日前公布的多項體育措施，包括設立新基金、加快興建體育學院大樓等，殘疾運動員都會受惠。

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責任編輯：蘇文軒