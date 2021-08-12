  • 29°C
香港時間 : 2021812日 (週四) 20:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京殘奧】林鄭月娥出席授旗儀式　冀殘奧運動員展現堅韌意志旗開得勝

社會 17:50 2021/08/12

分享：

熱門 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

林鄭月娥(左三)在禮賓府把區旗授予香港代表團團長胡小玲（右三）及代表團成員。(政府新聞處)

東京殘疾人奧運會將於本月24日開幕，本港派出24名運動員角逐8個項目，特區政府今午(12日)在禮賓府為香港代表團進行授旗儀式。特首林鄭月娥表示，港隊在東京奧運取得有史以來最好的成績，社會氣氛熱烈，為殘疾運動員創造最理想氛圍。

林鄭月娥頒授區旗予港隊團長胡小玲及兩名運動員代表，分別是硬地滾球代表梁育榮，以及游泳代表陳睿琳。林鄭月娥在致辭時指，殘奧隊在疫情下鍥而不捨，積極備戰，展現堅韌的意志及拼搏精神，令人敬佩，相信所有運動員會以最高昂的士氣，出戰東京殘奧，旗開得勝，凱旋歸來。

政府斥資購入今屆奧運轉播權，免費讓5間本地廣播機構播放，而殘奧舉行期間，港台電視頻道每日直播不少於5小時賽事，亦會直播開幕及閉幕禮，並配以手語及少數族裔語言，令更多人欣賞到本港殘疾運動員的風采。

由恒地贊助的嘉許計劃將調升殘奧獎牌的獎金，個人金銀銅牌，分別增至80萬、40及20萬元。隊際方面，金銀銅牌獎金分別為160萬、80萬及40萬元。而政府日前公布的多項體育措施，包括設立新基金、加快興建體育學院大樓等，殘疾運動員都會受惠。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒

 

相關文章

【東京奧運】蘇慧音對收到港人支持感開心　港乒將備戰亞錦及世錦賽
今日 18:56
【東京奧運】蘇慧音對收到港人支持感開心　港乒將備戰亞錦及世錦賽
【食物安全】錦華坊蝦子麵防腐劑超標　食安中心籲停售
今日 19:41
【食物安全】錦華坊蝦子麵防腐劑超標　食安中心籲停售
【疫苗接種】港隊乒乓女團與李慧詩東奧拍片　鼓勵市民接種疫苗
今日 20:01
【疫苗接種】港隊乒乓女團與李慧詩東奧拍片　鼓勵市民接種疫苗

你可能感興趣

【東京奧運】蘇慧音對收到港人支持感開心　港乒將備戰亞錦及世錦賽
今日 18:56
【東京奧運】蘇慧音對收到港人支持感開心　港乒將備戰亞錦及世錦賽
【食物安全】錦華坊蝦子麵防腐劑超標　食安中心籲停售
今日 19:41
【食物安全】錦華坊蝦子麵防腐劑超標　食安中心籲停售
【疫苗接種】港隊乒乓女團與李慧詩東奧拍片　鼓勵市民接種疫苗
今日 20:01
【疫苗接種】港隊乒乓女團與李慧詩東奧拍片　鼓勵市民接種疫苗
殘疾 運動 運動員 奧運會 林鄭月娥 游泳 東京

最高瀏覽

【卵巢癌】25歲網紅卵巢長9cm惡性腫瘤　拍片公開憔悴素顏：一定不要捱夜【附六大病徵】
16:13 2021/08/09
【卵巢癌】25歲網紅卵巢長9cm惡性腫瘤　拍片公開憔悴素顏：一定不要捱夜【附六大病徵】
【頒令破產】欠付遺產案逾2800萬訟費高院頒令破產　陳振聰坦言「世界任何地方都無哂錢」
今日 12:11
【頒令破產】欠付遺產案逾2800萬訟費高院頒令破產　陳振聰坦言「世界任何地方都無哂錢」
【倫常慘案】24歲少年車禍後半癱久病厭世　求父協助一刀刺心了結生命
11:29 2021/08/11
【倫常慘案】24歲少年車禍後半癱久病厭世　求父協助一刀刺心了結生命