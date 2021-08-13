【新冠疫苗】日本女生接種疫苗後極速脫髮　1個月內由鬼剃頭變全禿

▲ 日本女生接種疫苗後極速脫髮，變成全禿。

接種新冠疫苗後可出現或大或小副作用，反應因人而異。日本一名年輕女子接種莫德納疫苗後，疑出現罕見副作用，一個月內嚴重脫髮，由鬼剃頭變成全禿。她幾經掙扎後，近日公開脫髮的相片，並撰文記錄過程，希望找到遇到相同問題的同路人。

該名女子撰文透露，6月29日接種莫德納疫苗，當日感到手臂疼痛，晚上更痛醒了。豈料第三日身體卻出現大變，她於7月1日懷疑脫髮，並出蕁麻疹，以為是轉季而引發。惟脫髮情況持續，每次洗澡後，她也發現去水口積聚不少頭髮，起初還誤以為有隻老鼠在渠口。自此，撿頭髮成為她每天的指定動作。

至7月7日，她發現到頭上有三個位置禿髮，排水孔積聚的髮量足有2至3隻老鼠大，遂往醫院求醫。惟至7月13日，情況未見好轉，她起床後驚見不少頭髮掉在枕頭上，翌日決定戴假髮上班，並需衝破心理關口。7月17日，她頭頂已沒了大半頭髮，坦言這是人生首次感受到頭皮上有風吹過。

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7月20日，脫髮速度加快，翌日髮量極稀薄，她決定整理髮絲；至31日，她幾乎完全禿頭，但仍可束一條小小的馬尾。最終，她決定在8月5日剃光所有頭髮，戴帽子外出。

她表示，現階段難以證明脫髮與接種新冠疫苗有關，但發現有一定數量的人在接種疫苗後出現脫髮情況，一般在接種第一劑莫德納、或第二劑輝瑞疫苗後會發生。帖文發布後，引起網民關注。她本周二（8月10日）更新近況時表示，去了醫院檢查，現會繼續接受治療，購買新假髮和頭巾過生活。

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責任編輯：羅嘉欣