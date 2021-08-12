【周末遊蹤】中環秘景神隱森林天橋 穿越迷離石屎隧道打卡一流

▲ 中環的秘境森林天橋，走著如時空穿梭。

疫情下無法外遊，市民大可用「遊客的眼睛」重新發掘香港這城，這樣才有新奇的看點。就是在中環，也有己連拿利小徑上這秘景「森林天橋」，只要抬頭一望，呈弧線的天橋縱橫交錯，配著蓊鬱的樹木極具廢墟的荒涼情味。

▲ 中環的己連拿利有此森林天橋的秘景，充滿末世時間停頓的荒涼感。( 攝影︰馮柏偉)

要去中環森林天橋，可從香港動植物公園近高主教書院地的出口出，就可到己連拿利，這其實是英文「Glenealy」的音譯，也是香港少數沒有英文後綴，以一個英文單字作為路名的道路。這名原來也月段故︰己連拿利早期曾名為鐵崗及義律谷。義律谷改名，與義律去職有所關係。鐵崗名字的由來是來自干德道的鐵缸。己連拿利之前名為忌連拿利，但因忌有「忌諱」的意思，1970年左右才改為己連拿利。

▲ 從香港動植物公園近高主教書院地的出口出，就可到達己連拿利。( 攝影︰馮柏偉)

▲ 己連拿利是港區唯一沒有「街」或「道」的路段。( 攝影︰馮柏偉)

己連拿利天橋 弧線打卡空間

己連拿利天橋緊貼行車天橋，是由時任立法局議員鄧蓮如於1979年主持啟用儀式，屬殖民地時代建築，能連接往半山區，但人跡罕至，記者到訪之際，只見有菲傭在蹓狗，以及一外籍人士在跑步。

往上觀察，可看到縱橫交錯的行車天橋，形式一道道的弧線，兼有垂直支撐的橋躉，配以翠綠的樹叢很有異次元空間的末世味。另外這裏亦有條引接山水的洞穴，是灰磚式的尖拱型結構，霎眼看略帶陰寒之氣，像通往一個未知的領域。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

再向上而走，經旋轉樓梯轉就可上己連拿利天橋（Glenealy Flyover），呈雙層弧線的長廊，四周滿是高聳林木，走著也真似闖入了一個迷幻的空間隧道，不少人在此打卡，也選在黃昏時份，既浪漫又詭異。

教堂禮賓樓 罕有四方立柱門廊

接著往美國領事館方向行，在上亞厘畢道會發現這個具殖民風格的建築－－教堂禮賓樓(馬田樓 )。它建於1919年，已評為一級歷史建築，雖然它現為香港聖公會婦女總團的辦事處，不對外開放，但其華麗的立面結構，亦堪具玩味。

教堂禮賓樓是一座由維多利亞教區會督持有的3層建築物，初時用作聖保羅書院宿舍，1940年代後曾為多位傳教士的居所。香港日治時期，有傳日軍於教堂禮賓樓地底興建秘密隧道，但戰後一直未有發現。港中醫院成立後，該建築改為護士宿舍。

▼ 點擊圖片放大 +2

堂禮賓樓主要受巴洛克影響的新古典風格，但按其裝飾細節，也有art deco的影子。正門門廊以四方立柱、門拱、托架以及建有幾何形厚重矮牆的平頂構成，四方立柱有別於古典構造，頗為突出，配以古典的地板花磚，是很好的打卡位。

建築物的立面都有帶狀迴紋裝飾、檐楣、楣飾以及裝飾矮牆，而兩側翼屋頂則平整，其建築風格確在香港少見，極具保育價值。

記者︰馮柏偉