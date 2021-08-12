【食用安全】於石硤尾公園摘食野菇　63歲婦嘔吐求醫

▲ 衞生防護中心正跟進調查。（資料圖片）

衞生防護中心今日（12日）調查懷疑進食野生菇類後引致食物中毒的個案，一名63歲女病人昨於石硤尾公園採摘野生菇類進食，約3小時後出現嘔吐徵狀。病人昨到伊利沙伯醫院急症室求醫，情況穩定，現已出院。



衞生防護中心發言人表示：「進食菇類引致的食物中毒一般為急性。病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。因應不同的菇種，病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡。」



發言人補充：「市民應向信譽良好可靠的供應商購買菇類，不要購買懷疑混雜了不明品種的菇類，亦切勿採摘野生菇類進食，因為市民難於辨別該些菇類是否適宜食用。以可供食用的菇類品種混雜不可食用／帶毒性的菇類品種並不會稀釋毒性，在大部分個案中，烹煮亦不會破壞其毒性。」

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責任編輯：吳卓峰