【古詩文閱讀】教育局增設93篇文言文建議篇章　冀學生多讀經典作品認識中華文化

▲ 教育局增設93篇文言文建議篇章。（經濟日報資料圖片）

教育局推出93篇經典古詩及文言文篇章，為小一至中六期間的建議閱讀篇章，學校可於2021/22 學年開始融入課程中，建議學校在2024/25 學年或以前，在課程內逐步加入建議的文言作品，希望讓學生多讀經典作品，認識中華文化。

教育局總課程發展主任（中國語文教育）何燕萍在教育局《局中人語》撰文，指出教育局中小學中國語文課程專責委員會選出共93篇經典古詩及文言文篇章，何燕萍說，小學階段主要選取音節優美，琅琅上口的古詩文作為建議篇章，讓學生多誦讀，感受作品的語言文字和思想內容之美。其中小一至小三階段有20篇，包括曹植《七步詩》、賀知章《回鄉偶書》、唐寅《畫雞》、李白《靜夜思》等；小四至小六階段則包括《論語四則》、李白《早發白帝城》、朱柏廬《朱子家訓》、張繼、《楓橋夜泊》等20篇。

至於中學階段，則着重讓學生透過熟讀精思，掌握篇中文學、文化內涵。中一至中三建議篇章有陶淵明《桃花源記》、《木蘭詩》、劉禹錫《陋室銘》、《岳飛之少年時代》等；高中階段則有25篇，包含中學文憑試指定篇章，其餘則有左傳中的《曹劌論戰》、李密《陳情表》、詩經中的《國風關雎》等。

何燕萍建議，學校在課程內逐步加入相關建議篇章，例如增設文言經典單元，或配合單元主題加入相關的篇章。她亦建議教師引導學生欣賞篇章中的韻律、節奏及生動的形象，以學習其中的思想內涵；教師可靈活運用富啓發性的教學方法，例如遊戲、誦讀、講故事、匯報、討論、問答比賽等學習活動，或結合不同類型的視聽材料、網站、應用程式、學習軟件等，引發同學學習經典作品的興趣。

何燕萍指出，有關建議篇章已上載至教育局中國語文教育組網頁，局方稍後亦會將篇章賞析及其他相關資料，如教學設計、朗誦錄音、書法欣賞，陸續上載至該網頁，至於教師專業發展課程亦已展開，以幫助教師掌握篇章的內容要點和藝術特色，設計和安排教學活動。

她又說，教育局會繼續籌辦不同大型活動，如本年度舉行並受學界歡迎的「中國歷史文化常識問答比賽」，以提升學生學習中國文學、歷史和中華文化的興趣。

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記者：黃悅晴