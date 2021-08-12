【海洋公園】水上樂園門票預售第4天　成人即加價至460元升幅逾4成

▲ 水上樂園門票預售第4天，成人即加價至460元升幅近5成。(陳國峰攝)

海洋公園水上樂園落實於下月21日開幕，開幕期間成人票價320元起，而3至11歲小童票價225元起，長者及殘疾人士票價150元。票價按未來兩個月季節性因素、平日周日定價，每日並設有限量「早鳥」優惠。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

門票預售第4天（12日），部分日子如9月22日中秋節翌日、9月25日星期六、9月26日星期日、10月1日國慶日的成人及兒童門票分別上升至460元及320元，加幅分別是約44%及42%。水上樂園的票價已逼近海洋公園日間門票498元，惟3-11歲的小童票已超越日間門票的249元。

海洋公園副主席龐建貽早前於水上樂園落實開幕日的記者會表示，票價採取動態定價，按未來60天的季節因素、周日或周末定價，並將設「早鳥優惠」門票。至於現時票價是否已屬底價、會否另設「封頂價」等，龐未有正面回答。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜