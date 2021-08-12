【星二代學校】Anjaylia何基佑送囡囡讀N班　拆解星二代幼稚園新貴學費

▲ 三位星爸媽最近皆送仔女入讀新學校瑪歌瑞特國際幼稚園。

傳統填鴨式教育令孩子缺乏創意，新一代父母開始選擇教學法較新穎的學校，一眾新手星爸媽也一樣，近期有間幼稚園吸引了3位星爸媽為孩子選讀，靚媽陳嘉寶（Anjaylia）、張名雅及超級奶爸何基佑最近皆分享了仔女入讀新校瑪歌瑞特國際幼稚園（Magart International Kindergarten）的經驗。

由年輕90後柯欣彤擔任校監的瑪歌瑞特國際幼稚園，創校短短3年已在黃埔，Anjaylia於7月初在IG以千字文發表對大女返學的感受，並且從相片中可見，她應選擇了太古分校。

Anjay女兒先讀學前適應班

Anjaylia表示，選校時做過很多資料搜集，又帶女兒Hosanna去過不同校舍，女兒對漂亮的校園和總是笑咪咪又溫柔的校長很有印象，最終敲定選擇該校。

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她擔心女兒因疫情好少見人，難以融入群體生活，故先入讀了學校的學前適應班，一天上學3小時。女兒因不捨媽咪哭了數天後，很快變得開心上課，回家又會高興地跟父母分享在學校學到的東西。

最重要的是，她變得更有自信，也很享受跟其他小朋友共處。

Anjaylia讚揚校長、老師、校工姐姐們都溫柔有耐性，而且對待不同性格的小朋友都有經驗。Anjaylia在該校另報讀了暑期班，顯然對該校感到滿意。

▲ 張名雅送2歲半細仔Milo返學。（IG圖片）

張名雅讚校舍寬敞美觀

另一靚媽、港姐冠軍張名雅同於上月初帶2歲半細仔Milo返學，在瑪歌瑞特的校門前留影，並在IG留言稱兒子在學校認識了很多好朋友，返學也很開心，Milo很喜歡學校和老師。她又大讚校舍寬敞美觀，「是理想的學習環境，校園真的很棒！」

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何基佑細女首日返學坐定定

至於超級奶爸何基佑於今年4月送細女何珊娜讀瑪歌瑞特的學前預備班，第一日返學僅15分鐘，女兒已能安靜坐定定畫畫，放學時已渴望再回校上課。至日前，女兒正式PN班開學，2個月的學前預備班有助孩子處理分離情緒。

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全年學費5.4萬起

據學校網頁介紹指，該校的國際課程採用優化的英國早期基礎教育 (EYFS)，同時受意大利瑞吉歐教育理念（Reggio Emilia Approach）及探究式學習 (Inquiry Approach) 的啟發，所設計的校本課程包括探究式主題活動、全方位英語、中國傳統儒家文化、高階思維數學及蒙特梭利數學，幫助孩子均衡發展及升讀國際或本地小學。

瑪歌瑞特國際幼稚園3間分校均屬私立，黃埔及太古校設英普班及英粵班，全年學費半日為73,260元、全日則為144,540元（同分11期）；而粉嶺校只設國際班，半日班學費54,769元，而全日班為74,679元。

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責任編輯︰王明芳