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【奢華品牌】Gucci輕奢珠寶不失貴氣　18K玫瑰金或黃金戒指親民價7千元起

休閒消費 10:13 2021/08/13

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熱門 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

Gucci全新Link to Love系列手鐲及戒指以多邊形設計，滲入80年代的情懷。（戒指 $7,250-$22,200、手鐲 $8,300-$39,000）（品牌提供）

時裝和飾物絕對不可分割，不過近年時裝品牌齊將飾物推到更高層次，紛紛推出更為奢華的珠寶系列，Gucci的首個高級珠寶系列亦於去年面世，首個作品充滿色彩，亦成功將時裝理念完全融入，獲得不少好評。

    點擊圖片放大
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今回品牌有全新Link to Love系列，屬於價位較為親民的Fine Jewellery，選用3種不同顏色的金屬物料：黃金、白金及玫瑰金製造。系列以多款簡潔明亮的幾何造型為設計，以人生、浪漫、相知相守的無限輪迴為主題概念，並滲入80年代的情懷，主張大家可以自由堆疊或mix & match佩戴，營造個人的風格。

戒指與手鐲的八角形外觀呼應數字8，即無限符號，除了簡約的無紋飾原版設計，另有飾釘款與氣質新潮的細條紋款。設計師也細意地為首飾加入了方便佩戴的裝置，例如手鐲配有方便於開啟的釦鎖；頸鏈設計只需要直接套於頸部，通過滑動環調節鬆緊便可。戒指有無鑽或鑲鑽的選擇，甚至有鑲嵌了綠碧璽、紅碧璽或長方形切割鑽石的奢華版本，而「GUCCI」標誌當然是貫穿整個系列的重要裝飾元素。

產品查詢︰2839 9511

記者︰梁靜詩

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