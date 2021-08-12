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【東京奧運】蘇慧音對收到港人支持感開心　港乒將備戰亞錦及世錦賽

社會 18:56 2021/08/12

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香港乒乓球代表隊正在隔離，今日（12日）透過視像會議與傳媒會面，多名代表都感謝港人的支持。（林宇翔攝）

港隊在東京奧運創下佳績，當中乒乓球隊在女團項目取得一面銅牌，女子單打及混雙亦殺入8強，男子團體賽取得16強。香港乒乓球代表隊正在隔離，今日（12日）透過視像會議與傳媒會面，多名代表都感謝港人的支持。

有份在女子團體賽奪得銅牌的蘇慧音表示，收到朋友傳送給她的圖片，見到港人在商場觀看直播比賽，內心覺得感動，「自從Mirror有多人聚集過後，都無見到咁多人聚集」，知道原來運動員也有許多人支持，令人有好大衝勁比賽，

就算輸都要輸得好精彩，展現到體育精神！

男子乒乓球代表黃鎮廷就指，感謝市民支持打氣，今年奧運因疫情無現場觀眾，但他無想過會這樣熱鬧，凝聚到港人一條心，覺得感動。

港隊教練李靜就強調港人的支持重要，支持球員也即是支持乒乓球運動，又指市民的鼓勵激起了球員的鬥心，認為支持的市民也有很大功勞。

問到對港隊奪銅的看法時，李靜又爆金句：

中國隊攞金正常嘅，東道主（日本）攞第二都喺正常，我哋攞第三，喺我心目中好大意義，等同於金牌，全世界人爭呢一塊牌。

李靜表示，接下來會繼續訓練，部分運動員需要調整一下，9月底有國際比賽和亞洲錦標賽，11月也有世錦賽，休息過後會全力備戰。

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記者：徐紹軒

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