【險象環生】短褲男沙田踩電動滑板尾隨巴士自炒　警方指涉違法籲目擊市民提供資料

網上前日(10日)流傳短片，一名男子在沙田大涌橋路行車線玩電動滑板，期間曾突然自炒。警方交由新界南總區交通部交通調查隊跟進，昨呼籲目睹事件市民提供資料。

片段顯示，本周二早上8時許，大涌橋路行車線往秦石邨方向有一名身穿綠色上衣、卡其色短褲的男子，踩着電動滑板在左線尾隨一輛城巴。城巴收慢時，緊貼巴士車尾的滑板男疑失控自炒。

警方表示，留意到網上流傳一段短片，畫面可見，男子沒有配戴任何防護裝備，期間更一度跌倒，險象環生。電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在單車徑及行人路上使用。

▲ 滑板男自炒一刻。(互聯網)

警方重申，根據香港法例，任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法，一經定罪，最高可被判處監禁3個月及罰款5,000元，另外亦有機會被取消駕駛資格。 此外，未持有有效第三者保險亦屬違法，一經定罪，最高可被判處監禁12個月﹑罰款1萬元及取消駕駛執照資格1至3年。

警方呼籲，如任何人於8月10日，在沙田大涌橋路往秦石邨方向一帶目擊案件或有其他資料提供，請與新界南總區交通部交通調查隊聯絡（電話：3661 1325）。

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責任編輯：蘇文軒