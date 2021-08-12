  • 29°C
香港時間 : 2021812日 (週四) 19:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【險象環生】短褲男沙田踩電動滑板尾隨巴士自炒　警方指涉違法籲目擊市民提供資料

社會 18:59 2021/08/12

分享：

熱門 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

網上前日(10日)流傳短片，一名男子在沙田大涌橋路行車線玩電動滑板，期間曾突然自炒。警方交由新界南總區交通部交通調查隊跟進，昨呼籲目睹事件市民提供資料。

片段顯示，本周二早上8時許，大涌橋路行車線往秦石邨方向有一名身穿綠色上衣、卡其色短褲的男子，踩着電動滑板在左線尾隨一輛城巴。城巴收慢時，緊貼巴士車尾的滑板男疑失控自炒。

警方表示，留意到網上流傳一段短片，畫面可見，男子沒有配戴任何防護裝備，期間更一度跌倒，險象環生。電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在單車徑及行人路上使用。

滑板男自炒一刻。(互聯網)

警方重申，根據香港法例，任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法，一經定罪，最高可被判處監禁3個月及罰款5,000元，另外亦有機會被取消駕駛資格。 此外，未持有有效第三者保險亦屬違法，一經定罪，最高可被判處監禁12個月﹑罰款1萬元及取消駕駛執照資格1至3年。

警方呼籲，如任何人於8月10日，在沙田大涌橋路往秦石邨方向一帶目擊案件或有其他資料提供，請與新界南總區交通部交通調查隊聯絡（電話：3661 1325）。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒

相關文章

【體育發展】李靜冀體院擴建「唔使4個人圍一張枱打」　乒總盼盡快落實興建沙田乒乓球中心
今日 17:47
【體育發展】李靜冀體院擴建「唔使4個人圍一張枱打」　乒總盼盡快落實興建沙田乒乓球中心
【游泳遇溺】太子警察體育遊樂會7旬翁游水遇溺　昏迷送院搶救
今日 18:13
【游泳遇溺】太子警察體育遊樂會7旬翁游水遇溺　昏迷送院搶救
【東京奧運】蘇慧音對收到港人支持感開心　港乒將備戰亞錦及世錦賽
今日 18:56
【東京奧運】蘇慧音對收到港人支持感開心　港乒將備戰亞錦及世錦賽

你可能感興趣

【體育發展】李靜冀體院擴建「唔使4個人圍一張枱打」　乒總盼盡快落實興建沙田乒乓球中心
今日 17:47
【體育發展】李靜冀體院擴建「唔使4個人圍一張枱打」　乒總盼盡快落實興建沙田乒乓球中心
【游泳遇溺】太子警察體育遊樂會7旬翁游水遇溺　昏迷送院搶救
今日 18:13
【游泳遇溺】太子警察體育遊樂會7旬翁游水遇溺　昏迷送院搶救
【東京奧運】蘇慧音對收到港人支持感開心　港乒將備戰亞錦及世錦賽
今日 18:56
【東京奧運】蘇慧音對收到港人支持感開心　港乒將備戰亞錦及世錦賽
汽車 城巴 滑板 巴士 交通

最高瀏覽

【卵巢癌】25歲網紅卵巢長9cm惡性腫瘤　拍片公開憔悴素顏：一定不要捱夜【附六大病徵】
16:13 2021/08/09
【卵巢癌】25歲網紅卵巢長9cm惡性腫瘤　拍片公開憔悴素顏：一定不要捱夜【附六大病徵】
【頒令破產】欠付遺產案逾2800萬訟費高院頒令破產　陳振聰坦言「世界任何地方都無哂錢」
今日 12:11
【頒令破產】欠付遺產案逾2800萬訟費高院頒令破產　陳振聰坦言「世界任何地方都無哂錢」
【倫常慘案】24歲少年車禍後半癱久病厭世　求父協助一刀刺心了結生命
11:29 2021/08/11
【倫常慘案】24歲少年車禍後半癱久病厭世　求父協助一刀刺心了結生命