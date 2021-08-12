日本感人動畫電影《鱷魚君最後的100天》8月上映　K11 Art Mall開期間限定店

▲ 《鱷魚君最後的100天》期間限定店

改編自Twitter大熱催淚四格漫畫的日本動畫電影《鱷魚君最後的100天》，是喚醒大家活在當下，重拾對生活的悸動的作品，粵語版由人氣組合ERROR配音，亦是他們首套參與配音的動畫電影。

影片將於8月26日香港上映，此外將於8月20日至9月12日在K11 Art Mall開設期間限定店，發售近70款由日本抵港的精品，店內更特設4大打卡位讓大家與鱷魚君同一班朋友們打卡留念。