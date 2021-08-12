日本感人動畫電影《鱷魚君最後的100天》8月上映 K11 Art Mall開期間限定店 娛樂 17:21 2021/08/12 分享： 熱門 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 《鱷魚君最後的100天》期間限定店 改編自Twitter大熱催淚四格漫畫的日本動畫電影《鱷魚君最後的100天》，是喚醒大家活在當下，重拾對生活的悸動的作品，粵語版由人氣組合ERROR配音，亦是他們首套參與配音的動畫電影。 影片將於8月26日香港上映，此外將於8月20日至9月12日在K11 Art Mall開設期間限定店，發售近70款由日本抵港的精品，店內更特設4大打卡位讓大家與鱷魚君同一班朋友們打卡留念。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【ERROR成員】何啟華31歲生日應援別具心思 阿Dee粉絲送「罐頭山」予流浪貓 12:44 2021/08/10 【ERROR成員】何啟華31歲生日應援別具心思 阿Dee粉絲送「罐頭山」予流浪貓 【男女劍神】張家朗江旻憓傳緋聞 「193劍神」樂意與ERROR 193合作 10:33 2021/08/09 【男女劍神】張家朗江旻憓傳緋聞 「193劍神」樂意與ERROR 193合作 【MIRROR X ERROR】姜濤與姜糖製蛋糕為阿Dee慶生 一哥何啟華大讚：真的很好吃！ 10:32 2021/08/05 【MIRROR X ERROR】姜濤與姜糖製蛋糕為阿Dee慶生 一哥何啟華大讚：真的很好吃！ 你可能感興趣 【ERROR成員】何啟華31歲生日應援別具心思 阿Dee粉絲送「罐頭山」予流浪貓 12:44 2021/08/10 【ERROR成員】何啟華31歲生日應援別具心思 阿Dee粉絲送「罐頭山」予流浪貓 【男女劍神】張家朗江旻憓傳緋聞 「193劍神」樂意與ERROR 193合作 10:33 2021/08/09 【男女劍神】張家朗江旻憓傳緋聞 「193劍神」樂意與ERROR 193合作 【MIRROR X ERROR】姜濤與姜糖製蛋糕為阿Dee慶生 一哥何啟華大讚：真的很好吃！ 10:32 2021/08/05 【MIRROR X ERROR】姜濤與姜糖製蛋糕為阿Dee慶生 一哥何啟華大讚：真的很好吃！ 動畫片 親子活動 著數優惠 商場 電影