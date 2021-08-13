【天生我才】港隊硬地滾球代表張家棟患大腦麻痺　體能轉差曾險退役目標參賽殘奧會

▲ 港隊硬地滾球代表張家棟自幼患大腦麻痺，體能轉差曾險退役目標參賽殘奧會。（曾耀輝攝）

紅十字會甘迺迪中心學生兼港隊硬地滾球代表張家棟，因天生患有大腦麻痺，肌肉不協調，導致運動員生涯歷盡高低。因為身體平衡力急轉直下，無力雙手發球，發球只能改為透過管道，不能親手控制發球方向令他感沮喪，但他不氣餒，通過持之以恆鍛鍊體能，如願重回到原來的比賽級別，目標是代表香港作賽殘奧會。

張家棟是應屆文憑試考生，殘障的身體令應付公開試倍添困難，成績雖未能滿足入讀大學的條件，但認為學習成功是殘疾人士的唯一出路，因此選擇繼續升學，從中尋覓將來的出路，不做社會的負累。詳情即看【下一頁】



▲ （曾耀輝攝）

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▲ 家棟爸爸以助手身分與家棟出戰杜拜2017亞洲青少年殘疾人運動會。（受訪者提供）

▲ 家棟（左）出戰中華人民共和國第十屆殘疾人運動會。（「香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會」提供）



張家棟因不足7個月出生，天生患有大腦麻痺，肌肉不協調，日常依賴輪椅代步。7歲參加學校興趣班開始接觸硬地滾球的張家棟，參加比賽連奪兩屆冠軍，獲港隊教練邀請加入傷殘人青年預備組接受專項訓練，自此步上普通人難以明白的運動員生涯。

作為硬地滾球殘障運動員，家棟的目標當然是代表香港作賽殘奧會。一向出戰可用手或腳發球的BC1級別比賽，但自從發育後，荷爾蒙改變令家棟大腦控制身體平衡的能力轉差，連簡單控制手部動作非常困難，往往需要別人控制其不停搖擺的身體，加上手部的傷患一直纏繞著他：

右手長期下手發球，手肘過度伸展，以致每每發球都痛楚難耐。

經教練評估後，無奈只能到為身體功能較差運動員而設的BC3級別作賽，以管道滑行代雙手拋球，不能親手控制發球方向令家棟感沮喪，他更害怕自此不能比賽，對硬地滾球的熱愛，驅使他不輕易言棄，通過持之以恆鍛鍊身體的肌耐力和核心肌群，令他身體機能提升，如願重回到BC1級別作賽。

曾出戰杜拜2017亞洲青少年殘疾人運動會及中華人民共和國第十屆殘疾人運動會的家棟，為預備未來更多的出賽，除了不斷練習外，他會觀看泰國選手的作賽影片：

泰國選手在這個級別的能力是數一數二，在他出球前我會先暫停影片，換位思考若我面對這個情況，會怎樣發這一球。

最終目標是代表香港出戰殘奧會賽事的家棟，早前體育學院因疫情原因及令東奧運動員專心備戰閉院，導致家棟無法入內練習，現時已重歸訓練。東京殘奧會開幕在即，他亦希望港人多支持參賽的運動員。

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記者：陳麗娜