【中秋送禮】恆香酥皮月餅+慈善限量版禮盒　54折買蛋黃蓮蓉及流沙奶黃酥皮月餅

▲ 恆香老餅家融合傳統創新，推出全新酥皮月餅系列。(圖片由恆香老餅家提供)

恆香老餅家今年將會推出創新口味月餅，將招牌酥皮製法用於月餅之中，成為新產品蛋黃蓮蓉口味及流沙奶黃口味酥皮月餅。包裝上推陳出新，將廣受歡迎的經典雙黃白蓮蓉月餅，以及滋味流心奶黃月餅換上新設計外觀。另外，更推出全新滿月禮盒 - 四喜滿堂禮盒、經典雙喜禮盒。

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最新酥皮月餅系列

蛋黃蓮蓉酥皮月餅（60克 x 5個）

沿用製作老婆餅的酥燒技術，釀入上等蓮蓉及飽滿蛋黃，入口酥香濃郁，飽滿油潤。限量長條型包裝禮盒，呈現光亮團圓月相配以玉兔及瑞雲，加添中秋節慶之美。

優惠價（7月26日至8月22日）：HK$138；零售價：HK$198

流沙奶黃酥皮月餅（60克 x 5個）

流沙奶黃比蛋黃蓮蓉更難以酥皮包覆，大家可享受到入口爆發的強勁蛋黃香氣、軟膩香濃的軟滑質感，與多層鬆化餅皮，構成豐富口感。

優惠價（7月26日至8月22日）：HK$138；零售價：HK$198

經典月餅新裝登場

雙黃白蓮蓉月餅（187.5克x4個）

換上華麗而不失風格的玫瑰金色，更顯恆香中秋皇牌產品的高雅品味。細膩甘香的白蓮蓉再配上油潤甘香頂級鹹蛋黃和入口鬆軟的傳統廣式餅皮。

優惠價（7月26日至8月22日）：HK$223；零售價：HK$382

流心奶黃月餅（50克 x 6個）

新設計以中式燙金窗櫺嵌於月亮剪影之中，由一對玉兔遙望窗外明月，中秋氣氛洋溢，雙層釀嵌同時亦提高了包裝質感。濃濃吉士奶香配上牛油曲奇皮，鬆軟質感與濃郁牛油香相輔相成。秘製奶黃餡夾着鹹蛋黃碎以增添口感，翻熱後流心質感更顯細緻幼滑。

優惠價（7月26日至8月22日）：HK$198；零售價：HK$338

期間限定禮盒

兩款經典禮盒--四喜滿堂及經典雙喜，換上以圓月為主題的全新設計。送禮時一併將盈月圓滿以及菊花富貴之意，傳達到收禮之人的手中心中。

四喜滿堂月餅禮盒（187.5克 x 4個）

四喜滿堂禮盒包括四款精選傳統月餅：雙黃白蓮蓉月餅、雙黃蓮蓉月餅、雙黃紅荳沙月餅、伍仁月餅各一。

優惠價（7月26日至8月22日）：HK$225；零售價：HK$382

經典雙喜禮盒（187.5克 x 4個）

經典雙喜禮盒包括：蛋黃白蓮蓉月餅、金華火腿伍仁月餅各兩個。

優惠價（7月26日至8月22日）：HK$225；零售價：HK$382

中秋限時優惠套裝

由7月26日起至8月22日，恆香推出兩款限時優惠套裝，折扣高達54折。另外，凡購買4或6個裝月餅* （現餅/ 禮券），即可享恆香特別優惠。

套裝一：雙黃蓮蓉月餅 + 伍仁月餅 + 蜂巢鷄蛋卷 （21支裝）

標準價：HK$862;優惠價：HK$488

套裝二： 四喜滿堂月餅 + 流心奶黃月餅

標準價：HK$720;優惠價：HK$388

優惠一：惠顧4盒或以上，即賞HK$20 月餅優惠券 + 手製葱蒜辣椒油1盒（現貨或禮券）

優惠二：惠顧3盒，即賞HK$20月餅優惠券 + 三和茶1盒 （現貨或禮券）

優惠三：惠顧2盒，即賞HK$20月餅優惠券

*迷你四喜滿堂除外

《悅滿恆香‧中秋慈善禮盒》

▲ 悅滿恆香‧中秋慈善禮盒。

另外，恆香與願望成真基金合作，聯手呈獻《悅滿恆香‧中秋慈善禮盒》。每售出一個禮盒，恆香將會捐出港幣$50支持願望成真基金，為港澳患病兒童送上溫暖祝福。

日期： 2021年8月16日 至售完即止（限量500份） 詳情： 購買「悅滿恆香」中秋慈善禮盒一份，恆香餅家將捐出HK$50予願望成真基金，支持基金實現港澳患病兒童，實現改變生命的願望。 禮盒內容： 恆香雙黃白蓮蓉月餅一個（罐禮裝）

流心奶黃酥皮月餅一個（禮盒裝）

蛋黃蓮蓉酥皮月餅一個（禮盒裝)

Make A Wish幸運曲奇餅4件 + 雜錦曲奇12件

恆香中秋限量版【悅圓】陶瓷碟1個 售價： 慈善價HK$398 / 零售價HK$568實體店 銷售點： 按此/實體店

網店：www.hangheung.com.hk

實體店 - 元朗店、尖沙咀店、旺角店、大圍店、荃灣店、德福店、觀塘店、銅鑼灣店、樂富店、沙田店

同場加映：90後少女親授港產風燒賣連蒸籠蛋糕【下一頁】

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責任編緝：張懿慧