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【天生我才】殘障身體應付公開試倍添困難選擇繼續升學　張家棟：不做社會負累

社會 07:01 2021/08/13

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熱門 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

（曾耀輝攝）

殘障的身體令應屆文憑試考生張家棟應付公開試倍添困難，成績雖未能滿足入讀大學的條件，但認為學習成功是殘疾人士的唯一出路，因此選擇繼續升學，從中尋覓將來的出路，不做社會的負累。

紅十字會甘迺迪中心學生兼港隊硬地滾球代表張家棟，因天生患有大腦麻痺，肌肉不協調，導致運動員生涯歷盡高低，目標是代表香港作賽殘奧會。詳情即看【下一頁】

肌肉協調能力弱的家棟，難以執筆寫字，抄寫筆記、功課需要依賴別人代勞，平日功課只可由父母和宿監代筆，奈何別人幫忙的時間有限，每位學生每天只得宿監的幫助45分鐘，「即使做不完亦要自己食自己」，周五及周末雖然有父母的幫忙，但亦需要等待他們公餘和空睱的時候，完成每天的功課要過重重難關。

而應考公開試則需要教學助理代為書寫，不過疫情下實體課時減少，令他與教學助理配合及建立默契的時間大大壓縮，文憑試開考前兩個月才能心無旁騖地訓練。

家棟文憑試的成績雖未如理想，但認為讀書才是殘疾人士的唯一出路，「因為健全人士仍可以從事體力工作，但殘疾人士不可以，讀書優秀才可以在社會謀生養活自己」，家棟對歷史方面有興趣，未來他會升讀浸會大學開辦的相關基礎文憑，用功讀書，不做社會負累。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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