【校長專訪】景仰老師媽媽立志春風化雨　九龍真光中學校長教育原則：信任與空間

▲ 李校長作為兩個女兒的母親，親子之間的相處既受自己母親影響，也有自己堅持的幾項原則。

前人種樹，後人乘涼，歷史悠久絕對是項優勢，對於重視傳承的學校來說更是最寶貴的價值。李伊瑩作為九龍真光中學的第五任校長，轉眼已過10年。當初背負着第一位非畢業生校長的身份接任，她對學校傳承文化的重視和自豪，卻是有過之而無不及。

由我初來至今，我對九真學生最深的印象始終一樣，就是她們的有禮和尊重。

李校長對學生這兩項優點讚不絕口：「我覺得很欣慰，因為看見她們無論是對老師，抑或是對不同意見、文化、背景的人都是抱持很大的尊重和包容。要做到這一點其實不容易，要很有愛才可以，所以九真是很有愛的校園，你會感覺很舒服。」這種和諧感對於女校來說並非理所當然，同樣讀女校的李校長便笑言：「女孩子之間很多時也會互不相讓，所以這裏互相尊重的氛圍令我特別深感受。」

女性普遍的強項在女校中尤其能彰顯出來，語言能力佳便是其一。

真光學生的中文水平高是我來之前已經知道的事，近年我們同時積極提升英文水平。最近便有一個很開心的消息，就是明年我們四班中一，全部都能以英文授課。

相較開學之時便以英語作為主要授課語言的學校，九龍真光中學的進步和突破更為難得。創校72年，多年來一直以中文授課，10年來不斷提升學生的英文水平，致力訓練學生達致中英兼擅。

▲ 李伊瑩自 2010 年成為九龍真光中學的第五任校長，帶領學校發展。（受訪者提供圖片）

初中引入英國文學課

我們在初中的英文課有Literary Module，教學生各種詩歌、短篇、小說等文學文體。這些和一般課程的英文教學內容不同，因為我們希望學生明白，學語言，尤其英文，不只是在學一種工具，不單是關於詞性、結構，而可以是通過語言去感受文化、歷史，甚至是另一個世界，同時也為了讓學生見識英文在不同文體的表現方式。

校長語重心長道：「現在香港學生學英文，很多時是應試模式，大部分看的就是報章式的文章、議論文，但事實上英文不只是這一種。高中要面對公開試不得不應試主導，但初中我們認為不需要，所以刻意安排了這樣的課程。」

李校長不只一次提到同學文化素養高，事實上九真學生的音樂造詣出色，學校的栽培功不可沒。

音樂是我們一直非常注重的一科，不只是平日的音樂課，更會將音樂擴展至其他範疇。即使是音樂課，我們亦不會停留在唱歌或學習樂器，其中一個特色，便是我們會教學生作曲、填詞。

作曲、填詞在不少學校中只會出現在興趣班，九真卻將其作為普及教育，人人有份。「課程中會加入音樂理論，深入淺出地讓學生掌握基本的創作技巧，讓她們一嘗創作的滋味，與此同時，我們更會將優秀作品錄製成唱片。」

▲ 學校擁有全港中學少有的古箏隊，不吝培育學生的音樂涵養。（受訪者提供圖片）

每年辦中一音樂劇

學校是否重視特定科目或項目，其實很大程度看所投放的資源。九真的年度新生音樂劇，就是最佳指標。

我們有個叫Page to Stage的計劃，即是先看書，然後登台表演。

當年的全體中一新生都必須看一本指定英文書，如已經改編並排演過的《秘密花園》、《乞丐王子》、《仲夏夜之夢》等。「老師會先在英文科教同學讀那本書，一起分析、研究書中的內容、人物性格、故事背景，然後再從班上進行角色遴選、工作分配，人人有份。」李校長補充：

我們刻意安排中一生去完成這個音樂劇，一來因為平日學校的大型活動、表演，中一生很難在高年級手中爭取到機會，二來希望新生們通過這個全級性的活動，互相認識，同時增加對學校歸屬感。

表演需要觀眾，這套年度音樂劇的觀眾不只校內師生，更會邀請中一生的父母。李校長指疫情前，廣州的真光書院也會派數十位師生來出席欣賞。

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受老師媽媽影響立志教書

父母對子女的影響深遠，常常在長大成人後回想才驀然察覺。李伊瑩校長的母親是位老師，從小看著媽媽在家改簿的模樣，讓她對老師這個職業充滿美好的想像。「小時候覺得改簿、寫成績表很有趣。」

當年李校長的母親工作之餘，亦要照顧一家七口的起居飲食。

但小時候我不覺得媽媽做老師很辛苦，反而覺得她做家務，照顧我們更累。當時家庭的經濟環境不好，我們一開始住過徙置區，後來搬到大窩口的唐樓，最後再到廉租屋，等同現在的公屋，一直住到我大。

父母由內地來港，雖然具備高等學歷，當年卻未能認受，找工作相當不易。「我媽媽是廣東人，所以比較好，至少言語相通。我到現在還很記得當年她找到那份教職的情景。」

那一年的8月尾，即9月開學的一、兩天前，李校長媽媽得到一個面試機會。「當時那間學校好像有位老師在開學前決定不到任，剛好我媽媽的朋友知道她在找工作，便叫她趕緊去見工。」本在內地大學讀化學工程的校長媽媽，就在那時開始在香港的小學教中文、美術。李校長笑指：「我記得媽媽當天就被取錄了，因為過兩天就開學，情況也很緊急。」

說起做老師的媽媽，李校長印象最深的是她手填成績表分數的謹慎。

當年的成績表是要逐個分數手寫，我看見媽媽非常謹慎地填，那個樣子的她讓我很深刻。

理科生的媽媽在校長心目中是位善於聆聽、接納孩子意見的開明家長。「小時候選學校，當然媽媽會有她的意見，但不會硬性要我服從，她會讓我說出自己的想法，也會耐心聽我的分析。她是個很尊重孩子，很有胸襟的母親，是我的第一個偶像呢！」母親作為「同行大前輩」，教學方面反倒不曾給過校長意見。

一來媽媽教的是小學，我教中學，二來科目也不同，我教英文、歷史，她教中文、美術、普通話。她教我的更多是關於職場上的人際處事，讓我注意和同事相處。

▲ 校長與丈夫和兩名女兒的外遊合照。（受訪者提供圖片）

為人母堅持予子女空間

李校長作為兩個女兒的母親，親子之間的相處既受自己母親影響，也有自己堅持的幾項原則。「我媽媽給予我的信任和空間，我很認同，所以當自己做了父母，也提醒自己做個讓孩子有空間的家長。首先我絕對不是會打『奪命追魂call』的父母，也不會去追蹤女兒的面書。當然我也會想知道她們的近況，但會主動問她們有沒有近照給我看，而不是自己去挖她們的私隱。」

即使女兒身在海外，平日聯絡只能依靠短訊或電話，但李校長選擇給予空間。「她們會分享自己的事，但我不會尋根究柢。很老實，我自己當年讀大學，和同學在大埔吃宵夜，玩至凌晨兩三點、爬窗回宿舍，也不會告訴媽媽。這種事大家年輕時都會做過一點，所以我當然明白子女心態。」

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記者：王嵐