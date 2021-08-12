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【食物安全】錦華坊蝦子麵防腐劑超標　食安中心籲停售

社會 19:41 2021/08/12

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錦華坊「香港製造蝦子麵」防腐劑二氧化硫含量超標。（網上圖片）

食物環境衞生署食物安全中心今日（12日）公布，一個預先包裝蝦子麵樣本的防腐劑二氧化硫含量超出法例標準，而樣本的食物標籤亦未有標明添加劑的作用類別及其名稱。市民應停止食用受影響批次的產品。業界如持有受影響批次的產品，亦應立即停止使用或出售。

中心發言人表示，中心透過恆常食物監測計劃，從一間網上商店抽取上述蝦子麵樣本作檢測。結果顯示，樣本含百萬分之五十二的二氧化硫，超出法例標準的百萬分之二十，而該樣本的食物標籤亦未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。

發言人續指，中心已知會涉事商戶及製作該蝦子麵的製造商上述違規事項，並指令涉事商戶將受影響批次產品停售及下架。有關商戶已按中心指示進行回收，市民可於辦公時間致電該商戶熱線2606 8658，查詢上述產品的回收事宜。中心亦正追查有關產品的來源。

發言人提醒，業界在食物內使用防腐劑須遵照《食物內防腐劑規例》（第132BD章）中的規定。而根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）規定，在本港出售的預先包裝食物如含有超過百萬分之十的亞硫酸鹽，有關的亞硫酸鹽的作用類別及其名稱須在配料表中指明。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。中心會知會業界、繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。
      
產品詳情：

產品名稱：香港製造蝦子麵
品牌：錦華坊
產地：香港
淨重：每包454克
此日期前最佳︰2023年6月11日

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒

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