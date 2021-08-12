【東京奧運】港乒乓球隊奧運創佳績　恒生銀行稱30年來撥款逾6,300萬支持

▲ 恒生銀行指，自1991年起撥款超過6,300萬元推廣乒乓球運動，多年來有逾110名學員成為香港代表隊或青少年隊的隊員。（林宇翔攝）

港隊在東京奧運創下佳績，恒生銀行指，自1991年起撥款超過6,300萬元推廣乒乓球運動，多年來有逾110名學員成為香港代表隊或青少年隊的隊員。

恒生銀行傳訊及企業可持續發展總監王美琪指，香港乒乓總會聯同香港康體發展局在1991年推出為期三年的乒乓球發展計劃，當年恒生全力支持，成為香港首個為單一體育項目制訂長遠發展路向的計劃。而到2001年，「恒生乒乓球學院」成立，由香港乒乓總會主辦，恒生銀行全力支持，進一步廣泛和有系統地推動乒乓球運動發展，旨在發掘及培育乒壇新秀。

她指，自1991年起，恒生撥款超過6,300萬元推廣乒乓球運動，「恒生乒乓球學院」成立以來舉辦超過7,500項活動，惠及接近39萬人。

而在東京奧運代表香港出戰的正選乒乓球員中，黃鎮廷、杜凱琹、李皓晴、蘇慧音及林兆恒5位健兒皆畢業於「恒生乒乓球學院」。

此外，恒生銀行早前宣布將頒發320萬元特別獎金，予出戰奧運的香港乒乓隊，詳細會由香港乒乓總會分配予球員和教練。

李皓晴表示，收到獎金後會同屋企人食飯先，再儲起獎金，又笑言想買車，但不知道家人是否容許。

而蘇慧音就指，從來無想過自己會有獎金，應該會首先與家人食飯，及答謝運動員路上幫忙過的人，之後未想到。

林兆恒就說，收到獎金後，等有用的時候會攞出來用。

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記者：徐紹軒